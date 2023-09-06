Показ мод на Кировке традиционно продемонстрирует новинки моды для любого возраста и любой комплекции, мужчин и женщин, и, конечно, детей. В пятницу, восьмого сентября, в канун празднования Дня города челябинцы и гости города традиционно увидят новые коллекции уральских модельеров.

За час до начала мероприятия в 18 часов 30 минут перед началом дефиле челябинцев и гостей города ждет музыкальная программа с участием модной кавер-группы. Музыканты порадуют зрителей исполнением популярных композиций.

В 19 часов 30 минут начнется яркое, театрализованное событие.

В показе примут участие как профессиональные классические модели, так и мужчины, и женщины, которые прошли обучение в модельном агентстве «Эксклюзив». На «Параде» покажут моду для всех возрастов. Чтобы у каждый зритель мог выбрать одежду для себя. Ведь на уличном подиуме покажут реальную одежду, которую на следующий же день можно пойти и купить.

«Это не как высокая моды – посмотрел, получил удовольствие и никогда ты не сможешь это ни надеть, ни подержать в руках. У нас очень демократичный проект», - отметила основатель проекта Светлана Клименко.

Организаторы отмечают, что в этом году появилось больше мужской одежды. Светлана считает, что тенденция меняется, и молодые дизайнеры начинают обращать внимание на мужскую одежду. На показе будет две исключительно мужские коллекции и несколько смешанных показов.

Традиционно в показе презентуют одежду для детей, в которой можно ходить в школу. В этом году впервые покажут одежду для учителей. Один из партнеров мероприятия стали заниматься еще и модной одеждой для учителей. Эта одежда очень практична, из правильных тканей и учитель может весь день провести в этой одежде и очень легко она комплектуется.

Также гостей ждут сюрпризы. Например, девушки модели будут держать в руках не только традиционные аксессуары, но и картины. Челябинский дизайнер, Наталья Молодчая, которую зрители хорошо знают по участию в проекте «Платье города» предстанет для зрителей в новом качестве – художника.

В завершение дефиле на подиум поднимутся финалисты телевизионного проекта «Хочу к Пухову». Это 10 человек, со сложной судьбой, которые прошли сложнейшие операции, у каждого из них есть своя трогательная история и история преображения. Все они, а также зрители, которые «болели» за участников на протяжении всего проекта, примут участие в показе.

Всего более 100 моделей примут участие в показе. Пройдет 16 модных показов – 16 компаний, которые создают новую одежду специально для дефиле в день города.

Одновременно с показом на пересечении улиц Кирова и Коммуны зрители смогут посмотреть прямую трансляцию мероприятия на канале «Урал 1».

Как отметили организаторы, дождь не помешает показу мод на Кировке. Всем моделям выдадут красивые зонты с видами Челябинска, под которыми они продолжат радовать зрителей в любую погоду.

Организаторы мероприятия: Администрация города Челябинска, Имидж-клуб «Светлана», Модельное агентство «Exclusive» г. Челябинск и студия танца "ODRI».