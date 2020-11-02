Поздравляем Златоустовский театр «Омнибус» - ему исполнилось 100 лет

Златоустовскому государственному драматическому театру «Омнибус» в прошедшую субботу, 31 октября, исполнилось 100 лет. К этой дате старейший театр Урала пришел с солидным багажом интересных спектаклей, многочисленных наград на разных фестивалях, уникальных проектов, просветительских и благотворительных акций. И с дружным творческим коллективом единомышленников, для которых «Омнибус» - родной дом, а служение сцене - главное дело жизни. И несмотря на то, что празднование юбилея по сложившейся во всём мире ситуации перенесено на март, слово о театре- юбиляре мы решили предоставить его руководителям.

«Подойдя к этой волнующей дате - 100-летию театра, хочется отметить самое главное, чего мы добились, - это то, что наш Златоуст с полным правом можно назвать театральным городом, жители которого по-настоящему любят театр, - говорит директор театра, заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского областного отделения СТД РФ Александр Романов. - Сегодня у нас нет проблем со зрителем. Аншлаг на каждом спектакле – это реальность. Остаётся только сожалеть, что старшее поколение актеров, заложивших фундамент сегодняшнего «Омнибуса», не дожило до такого счастливого времени. Но мы всегда помним тех, кто стоял у истоков театра, кто вписал самые яркие страницы в его летопись - это заслуженные артисты РСФСР Александр Васильевич Зайцев, Григорий Антонович Бреславский, Вячеслав Николаевич Самойлов, Зоя Павловна Чечеткина, Любовь Борисовна Орловская, актриса Мария Федоровна Шарикова …

Воспитание зрителя, увлечение молодёжи искусством сцены – одна из важнейших наших задач. И мы много лет решаем её в тесном контакте с управлением образования городского округа, создав систему театрального образования, в которой вот уже тридцать лет огромным успехом пользуется такая форма как Театральные уроки-спектакли.

Столичные и местные театральные критики и журналисты всегда отмечают культуру наших зрителей, их воспитание и умение воспринимать происходящее на сцене, искренне сопереживая актерам. Я сам люблю театр, много лет служу ему и хочу, чтобы в городе он занимал достойное место, чтобы он был необходим моим землякам. И я рад, что это получилось. У нас хорошая команда единомышленников. С главным режиссером Борисом Горбачевским мы работаем вместе уже много лет. Очень благодарны за поддержку театра правительству и Законодательному собранию области и, конечно же, руководителям Златоустовского городского округа. Хоть мы областного подчинения, но находимся в городе, работаем на город.

Во время пандемии «Омнибус» смог сохранить репертуар и сделал всё возможное, чтобы зрители (и взрослые, и дети) продолжали посещать театр. Даже запустили театральный вагон. И, конечно, принимаем для их безопасности все необходимые меры и средства. Сегодня зал по установленным правилам заполняется на 50 процентов. На спектакли приходят самые верные поклонники «Омнибуса». И это вселяет надежду - скоро жизнь войдет в привычное русло и залы вновь будут заполнены. А юбилей, к сожалению, пришлось перенести на 26 марта – ближе к профессиональному празднику - Международному дню театра».

«Лицо театра определяет его репертуар. Златоустовский театр в 1920 году мудро открылся «Лесом» А.Н. Островского. Это классика, серьезная драматургия, которая ставит вопросы нравственные, духовные. Тогда и была определена программа театра, - рассказал, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. - Нам, следуя этой программе, удалось сделать зрителя соучастником того, что происходит на сцене, добиться того, чтобы он уходил со спектакля наполненным, получив ответы на вопросы, которые его волнуют. Направление русского психологического театра – просветительство. Отсюда и рождение наших театральных уроков. Тема просветительства оказалась прочным фундаментом в воспитании молодого зрителя и для театра, и для города. У меня ощущение, что нашему театру жить, жить и жить. Кто бы сюда ни пришел, никто не изменит художественной программы «Омнибуса», которая рождает взаимный интерес и любовь театра и зрителя».