Предновогодний сюрприз «Малахита» - «Услышь меня, хорошая…»
Культура
Сегодня, 14:05
Автор: 
 Людмила Фёдорова

В Челябинском Концертном зале имени Сергея Прокофьева в предстоящий понедельник, 16 декабря, зрители вновь встретятся со своим любимым «Малахитом».  В этот раз самый знаковый музыкальный  коллектив  и  гордость Южного Урала  - Государственный русский народный оркестр под управлением народного артиста России, профессора Виктора Лебедева приготовил для них  замечательный предновогодний подарок  - концерт с красивым, добрым названием «Услышь меня, хорошая…».

     Для поклонников творчества талантливого маэстро, отдавшего своему детищу 30 лет, это подарок вдвойне.  Наконец-то они дождались – Виктор Лебедев предстанет перед ними в звании «Почётный гражданин Челябинской области». С этой высокой наградой его недавно поздравил губернатор Алексей Текслер.

         Новая программа «Малахита» - лирическая, душевная,  особенно близкая тем, кто любит красивые, мелодичные,  популярные в народе песни. Не случайно слова одной из них стали названием этой программы – «Услышь, меня, хорошая…»  В сопровождении оркестра они прозвучат в исполнении московского солиста-вокалиста, лауреата международных конкурсов Владислава Косарева. Это один из самых востребованных сегодня отечественных певцов. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, он восемь лет работал в знаменитом Московском мужском хоре «Пересвет» как солист и главный дирижёр. И вот уже десять лет выступает с сольными программами. Причём, в самых лучших залах Москвы и на канале «Культура» в передаче « Романтика романса». Концерты Владислава Косарева критики называют «театром одного актёра». И так объясняют это: «Его голос, внешность, артистизм настолько  органично соединены в великолепном сценическом образе, что устоять перед ним решительно невозможно. Удивительно красив его сочный, бархатный, полнозвучный баритон. Столь же хороша его естественная, свободная, мужественная пластика в сочетании  с обаятельной внешностью».

         Или вот такой отзыв от его поклонников: «Выступления Владислава Косарева поднимают настроение, от его песен светлеют лица, расправляются плечи, блестят глаза. Он возвращает людям радость бытия – а что может быть выше?»

         Среди высоких наград певца - первая премия и звание лауреата на Международном конкурсе дирижёров имени Юрлова, орден «Вера, Надежда, Любовь» и золотой орден «Служение искусству».

Начало концерта в 18-30.

Автор: 
 Людмила Фёдорова
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