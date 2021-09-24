24.09.2021
Взяточника из управления транспорта администрации Челябинска оставили на свободе
24.09.2021
Новый век Челябинская драма начнёт с «Безымянной звезды»
24.09.2021
Жительница Чебаркуля после ссоры со знакомой выкинула с балкона пятого этажа ее котенка
24.09.2021
У «Солнечной долины» теперь будет «Каменный цветок»
24.09.2021
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 825 классов, по ковиду - 17
24.09.2021
В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика
Прекрасные мелодии и возвышенные чувства: народный артист России Олег Погудин представит в Челябинске программу «Романс»
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021