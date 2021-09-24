Прекрасные мелодии и возвышенные чувства: народный артист России Олег Погудин представит в Челябинске программу «Романс»

Народный артист России Олег Погудин 23 ноября в челябинском Концертном зале им. Прокофьева представит программу «Романс», идеально созвучную настроению зимы, ведь недаром один из самых любимых русских романсов начинается словами «В лунном сиянии снег серебрится».

«Русский романс тем уникален и тем необходим и русской, и мировой культуре, что он обращается к сути человеческих мыслей, чувств, переживаний, к сути жизни, самому главному. Это – простой, задушевный, эмоциональный, искренний и талантливый разговор человека с человеком. Достоянием этого камерного жанра оказалось невероятное богатство – возможность восстановления человеческого достоинства и возрождения в любви человеческой души», – говорит артист.

Снег, дорога, звон бубенцов, любовь и разлука, прекрасные мелодии и возвышенные чувства – все это будет на концерте народного артиста России Олега Погудина «Романс».

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