Публичка приглашает на открытие выставки Анны Шариковой

Завтра, 10 ноября, в Выставочном зале челябинской Публичной библиотеки состоится открытие персональной выставки скульптора Анны Шариковой «Дух творит себе форму». В экспозиции будут представлены работы малых форм и интерьерной пластики: художественное литье, резьба по дереву и керамика.

Работы Анны хорошо знает каждый житель Челябинска и многие гости нашего города. Скульптуры на Кировке, фонтан «Пробуждение» на Площади свиданий (находится около кинотеатра «Киномакс-Урал»), «Ангел благословляющий» на стеле на улице Кирова – это лишь часть работ, выполненных Анной.

Помимо столицы Южного Урала, монументальные, декоративные и жанровые композиции мастера можно увидеть в Нижнем Новгороде, Новороссийске, Екатеринбурге и других городах нашей страны.

Для Публичной библиотеки особенно приятно познакомить зрителей с творчеством Анны шариковой, так как она является автором скульптуры Ангела с крыльями, который украшает наш Литературный сквер.

«Знаете, как растет растение? Оно растет и изменяется, форма увеличивается.Так и у меня в работе с глиной постепенно-постепенно меняется, развивается образ, как бы сам по себе. Как будто не я это делаю», – делится Анна.

Гости выставки увидят работы художницы, выполненные в разных техниках и материалах: художественное литье, резьба по дереву, керамика, а также эскизы и наброски художника – первоначальные образы ее будущих творений. Экспозицию дополнит станок мастера и инструменты для работы.

Работа выставки «Дух творит себе форму» продлится до 10 декабря в Выставочном зале (3-й этаж) Челябинской областной универсальной научной библиотеки.