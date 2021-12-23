«Пушкинская карта»: ключ к успеху выставки Музеев Московского Кремля в Челябинске

Выставка «Александр I - держав восстановитель» будет работать в Челябинске еще почти три недели, но уже можно смело говорить: это самая успешная из четырех кремлевских выставок, побывавших в стенах Государственного исторического музея Южного Урала.

Высокий интерес посетителей к выставке обеспечил, конечно, первоклассный подбор экспонатов: личных вещей Александра I, а также произведений искусства, документов и других предметов, связанных с личностью и деяниями императора. Многие из них были специально взяты из фондовых хранилищ Музеев Московского Кремля и отреставрированы, чтобы южноуральский зритель мог увидеть их во всем блеске.

Эффект возымели и близкие по тематике сопутствующие выставки «Путешествие А ександра I по Уралу. 1824 г.» и «На стали золотом узор изящный» об истории Златоустовской оружейной фабрики. Части триптиха поддерживали друг друга и работали на посещаемость каждой из выставок. Материалы всех трех выставок войдут в печатный альбом. Он готовится по рекомендации директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной.

«Выставки увидят современники, а книга останется на века», - отметила Елена Юрьевна.

Однако решающую роль в успехе нынешней кремлевской выставки сыграло введение «Пушкинской карты», благодаря которой множество молодых посетителей открыло для себя не только сокровища Московского Кремля, но и музей как таковой.