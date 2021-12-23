23.12.2021
Магнитогорские стражи порядка присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
23.12.2021
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида
23.12.2021
«Пушкинская карта»: ключ к успеху выставки Музеев Московского Кремля в Челябинске
23.12.2021
Самокатчика из Челябинска, сбившего ребенка, ждет суд
23.12.2021
Челябинцы превратили автомойку в цех по производству нелегального алкоголя
23.12.2021
Школьникам разрешат сдать ЕГЭ без ПЦР-тестов на коронавирус
«Пушкинская карта»: ключ к успеху выставки Музеев Московского Кремля в Челябинске
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021