Работы челябинских художников покажут в Москве на Поклонной горе

Работы южноуральских авторов будут представлены в год юбилея Победы в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в столице. Всероссийская выставка-смотр художников-любителей "Салют Победы" состоится в августе 2020-го года.

Организатором события выступает российский дом народного творчества имени Поленова. Мероприятие включает в себя пять межрегиональных выставок в Якутске, Красноярске, Симферополе, Екатеринбурге и Твери. На участие в проекте были поданы заявки из 85-ти субъектов РФ, в том числе и от Челябинской области.

Выставка в Екатеринбурге уже прошла. Южный Урал на ней представляли мастера областного центра народного творчества - 16 авторов подготовили 26 работ, выполненных в технике живописи, скульптуры, текстильной куклы, резьбы по дереву. Все работы самодеятельных художников и мастеров Челябинской области разного возраста и разных профессий объединила общая тема «Дневник рядового».

В рамках выставки в Екатеринбурге прошел конкурс кураторских проектов. Челябинский проект и его куратор - заведующая отделом Центра народного творчества Елена Артюшкина отмечены дипломом лауреата, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Лучшими авторами названы три художника-любителя: Сергей Грицай (Копейск), Виктор Таборских (село Уйское), Антон Шатров (Чебаркуль).