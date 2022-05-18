18.05.2022
В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения
18.05.2022
Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубай
18.05.2022
В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности
18.05.2022
За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев
18.05.2022
ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть
18.05.2022
Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку
Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубай
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022