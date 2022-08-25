«Реальные пацаны»: трое челябинцев приняли участие в съемках культового сериала

На ТНТ 29 августа, в 20:00, выходит новый сезон сериала «Реальные пацаны». В съемках девятого сезона приняли участие трое зрителей – жителей Челябинска. Они поделились своими впечатлениями о сериале в традиционном для него формате флеш-интервью.

«В моей жизни часто случается, когда я нахожусь в нужное время в нужном месте. Так и в этот раз получилось, когда мы встретили съемочную команду ТНТ. Если честно, я даже и мечтать не могла, что такое может произойти, думала, для этого нужно жить в Москве», – призналась челябинка Олеся Филипович. У девушки уже был опыт в съемках: ранее она снималась в проекте «Попади на ТНТ» и красовалась на огромном билборде в центре города в рамках рекламной акции «Подними свой серотонин».

«Сериал «Реальные пацаны» привлекает зрителей похожими ситуациями. Этот сериал про нас, настоящих пацанов (смеется). Я считаю, что челябинским ребятам обязательно нужно посмотреть новый сезон, ведь не зря сериал идет уже 12 лет, значит, он близок по духу многим!» – рассказал Михаил Захаров.

«Реальные пацаны» – это уже современная классика. В сериале показаны истории разных поколений, тем и роднее сериал для каждого. Сериал притягивает своей простотой: герои сериала такие же, как и мы все! Никогда не думал, что смогу стать частью большой телевизионной семьи под названием «Реальные пацаны», я безумно рад!» – отметил Сергей Филипович.

Помимо жителей Челябинска, о своих любимых героях и о том, что их заставляет смотреть «Реальные пацаны» уже 12 лет, расскажут зрители из Уфы, Омска, Казани, Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Краснодара.

«Мы решили подключить к съемкам самих зрителей, потому что этот сериал для них и про них. «Реальные пацаны» вышли из народа и остаются с народом. Конечно, мы могли пригласить профессиональных актеров, но решили в пользу обычных людей, чтобы все было, по правде. Для нас, авторов проекта, который идет уже 12 лет, это было важно. Мы услышали отзывы и честно, ими довольны. На наш призыв города очень быстро отреагировали и нам прислали много смешного материала. Жаль не смогли поставить все отзывы ввиду ограничения по времени, но хотим сказать всем огромное спасибо!» – подчеркнул креативный продюсер сериала «Реальные пацаны» Александр Синегузов.

В продолжение комедии «Реальные пацаны» режиссера Жанны Кадниковой вернулись любимые герои и актеры: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Валентина Мазунина, Мария Скорницкая, Сергей Ершов, Алексей Базанов, Игорь Ознобихин и другие.

По сюжету нового сезона Колян выходит из тюрьмы, куда угодил после боя за наследство, и собирается стать… писателем. А чтобы проникнуться духом ностальгии, он вернется в свою старую квартиру в Перми, где когда-то и начал записывать видео о своей жизни. Каждая новая глава автобиографии «Последний реальный пацан» откроет в Коляне что-то новое. Других героев также ждут свои открытия: Вован будет страдать от послеродовой депрессии, Валя с головой уйдет в работу в качестве главы района, Лера переоценит свои семейные отношения и кардинально изменит имидж, а Сергей Иваныч будет баллотироваться на пост губернатора.

Новый сезон сериала «Реальные пацаны» – с 29 августа, в 20.00, на ТНТ.