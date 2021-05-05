РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд

Русская медная компания (АО «РМК») при поддержке губернатора Челябинской области организует концертную программу «Знамя Победы» в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие с участием российских звёзд пройдёт в южноуральской столице 9 мая.

На площадке у Торгового центра (улица Каслинская, 64) в 19 часов выступят рок-группа «Любэ», вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» и Уральский государственный академический русский народный хор. Кроме того, южноуральцев со сцены поздравят ведущие вечера – актриса Екатерина Климова и народный артист России Борис Щербаков.

Отметим, РМК ежегодно инициирует и поддерживает праздничные мероприятия в честь Дня Победы в регионах своего присутствия. Торжественные митинги, концерты и тематические спортивные соревнования проходят в Свердловской и Челябинской областях, в Великом Новгороде, Оренбуржье, Хабаровском крае и Казахстане.