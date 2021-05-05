05.05.2021
В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 76-й годовщиной Победы
05.05.2021
РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд
05.05.2021
ГРЦ Макеева примет участие в экспериментальной отработке демонстратора двигателя ракеты-носителя
05.05.2021
Глава Лазурненского поселения спас юных «мореплавателей», плававших на самодельном плоту
04.05.2021
Челябинцы застряли в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения
04.05.2021
В Еманжелинске будут судить водителя, насмерть сбившего старушку и находившегося в розыске
РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021