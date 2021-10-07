Российские звезды театра и кино посетят Челябинск со спектаклем «Брачная ночь втроем»

На сцене челябинского театра драмы им. Н. Орлова со спектаклем «Брачная ночь втроем» выступят российские звезды театра и кино Семен Стругачев, Виталий Гогунский и Любовь Виролайнен-младшая. Великолепнейшая игра актеров, непредсказуемые повороты сюжета и накал страстей не дадут скучать даже самому искушенному зрителю.

Комедию по пьесе Владимира Зайкина поставил народный артист России Семен Стругачев. Сюжет прост, а положение, в которое попали герои, чрезвычайно нелепо. Отгремела веселая свадьба и жених на руках вносит невесту в подаренную им квартиру. Прежние жильцы только что съехали, оставив в наследство кое какую мебель. Каково же было потрясение молодых, когда они обнаруживают в шкафу забытого старика… Дедок оказывается непростой, а «с характером» и брачная ночь превращается для счастливой парочки в нелегкое испытание на прочность и готовность к семейной жизни.

Старика сыграет сам режиссер постановки Семен Стругачев. Среди самых известных его работ фильмы «Операция "С новым годом!"», «Особенности национальной охоты (рыбалки, политики)», «Мастер и Маргарита», «Небесная жизнь», «Вкус Америки», а также сериалы «Убойная сила», «Гибель Империи», «Спецназ по-русски», «Шерлок Холмс» и другие.

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Эдуарда Кузьмина в телевизионных сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», сыграет жениха Алексея.

Любовь Виролайнен-младшая сыграет невесту Алена. Актриса дебютировала в кино в 2010 году в детективе Андрея Джунковского «За пределами закона». Также в фильмографии актрисы сериалы: «Время Синдбада», «Гончие-4», «Ментовские войны», «Аз воздам».

Спектакль состоится на большой сцене театра драмы им. Н. Орлова 27 октября в 19:00. Билеты можно купить здесь.