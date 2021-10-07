07.10.2021
Наталья Котова рассказала о ремонте стадионов при школах Челябинска
07.10.2021
Исторический музей Южного Урала готовит к печати альбом об Александре I
07.10.2021
«Ростелеком» определен единым поставщиком телекомуслуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге
07.10.2021
На Южном Урале пройдет фестиваль национальных культур «Синегорье»
07.10.2021
Военные следователи Челябинска рекомендуют дезертирам «сдаваться» добровольно
07.10.2021
Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне
Российские звезды театра и кино посетят Челябинск со спектаклем «Брачная ночь втроем»
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021