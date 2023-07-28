28.07.2023
В Челябинской области растет заболеваемость гепатитом
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
28.07.2023
Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
28.07.2023
В Троицке житель Златоуста угнал такси, чтобы добраться на нем до дома
28.07.2023
На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района
28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
07.06.2023
На этнофест «Аркаим» приедет Петрушка из Питера
05.06.2023
Этнографический фестиваль «Аркаим» станет семейным
29.05.2023
На Аркаиме открыли мемориальную доску основателю заповедника
12.05.2023
Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023