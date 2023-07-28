Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

Сегодня, 28 июля, в музее-заповеднике «Аркаиме» стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

Вечером в кинозале заповедника пройдет первое мероприятие фестиваля - показ мультфильмов из серии «Гора самоцветов» от студии «Пилот». Серия создана по мотивам сказок народов России. Зрители увидят мультфильмы по мотивам тувинской, калмыцкой, ненецкой, мансийской и башкирской сказок, а также скифских легенд.

Основная программа стартует завтра, 29 июля, с 11 часов начнут работу 15 фестивальных площадок. Для начала зрителям представят исторические костюмы. Параллельно начнут работу бусоварня, мастерская по изготовлению доспехов, столярная и гончарная мастерские, кузница. На фестивале будет разбит небольшой походный лагерь скандинавов и русов времен образования древнерусского государства. Торговля и ремесло занимали в их жизни не меньше места, чем война.

Самые юные посетители могут на время попробовать себя в роли археологов, поучаствовать в раскопках и найти артефакт.

Главным событием форума традиционно станут бои реконструкторов. В этом году на ринг выйдут рыцари и кочевники. Клуб исторического средневекового боя «Наследие» проведёт показательные рыцарские турниры. Зрители увидят сражения на стальных макетах вооружения (мечах) и в доспехах приближенных к аналогам 14 века.

Клуб исторической реконструкции "Серебряный единорог" и Мастерская уральского эпоса будут реконструировать бытовые и военные эпизоды из жизни коренного уральского кочевого этноса - башкир. Реконструкторы представят зрелищный эпизод - тренировочных состязаний башкирских воинов, представят музыкально-театрализованные этюды на основе башкирского эпоса, легенд и сказаний.

А вечером у костра зазвучат традиционные инструменты кочевых народов: курай, думбыра, варган, ага-кубыз, ударные инструменты.

Напомним, фестиваль «Пламя Аркаима» организован музеем-заповедником «Аркаим» при участии ассоциации «Археос» и проходит в рамках реализ ации национального проекта «Культура».