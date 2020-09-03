Саксофон юного музыканта прозвучал сегодня в Челябинске в память о погибших в Беслане

В Челябинске сегодня, третьего сентября, в память о погибших в Беслане состоялся концерт живой музыки под открытым небом. О трагедии, случившейся 16 лет назад и унесшей жизни 333-х человек, горожане вспоминали под звуки саксофона.

Молодой музыкант, студент Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского Михаил Варенов сыграл произведение «Посчитай каждую звезду» французского композитора Брюно Кокатрикса.

Концерт одного исполнителя, организованный челябинским региональным отделением «Офицеров России», состоялся у памятника «Доблестным сынам Отечества» на бульваре Славы около полудня.

Под крыльями орла собрались сами «офицеры России», члены челябинского областного отделения семей погибших защитников Отечества, воины-интернационалисты, участники локальных конфликтов и боевых действий, добровольцы Донбасса.

Председатель Совета ветеранов боевых действий ЧРО «Офицеры России» Владимир Саломатин напомнил, что традицию музыкальных концертов в память о жертвах терроризма заложил Денис Мацуев, спустя месяц после трагедии в Беслане исполнивший произведения Чайковского среди руин школы №1. Прославленный музыкант играл для учеников, родных жертв теракта и всех жителей Беслана, пришедших послушать его выступление.

Напомним, в начале марта этого года Денис Мацуев давал пресс-конференцию в Челябинске. Тогда он узнал, что в Магнитогорске «Офицеры России» (идейным вдохновителем события был Владимир Саломатин) готовят концерт в память о 39-ти погибших при взрыве жилого дома (трагедия произошла 31-го декабря 2018-го года).

Концерт с участием юного трубача Ильяса Навретдинова, лауреата престижного конкурса «Синяя птица», должен был состояться 27-го марта, однако его отменили - как и все культурно-массовые мероприятия в регионе - из-за пандемии коронавируса. Но в начале весны об этом еще никто не знал.

Денису Мацуеву идея концерта в Магнитке показалась очень правильной. Он сказал, что такие вещи очень нужны людям, ведь классическая музыка вечна, она вдохновляет и придает силы.

«Это огромная поддержка, это огромная подпитка, потому что это не под фонограмму, потому что это сегодня и сейчас…», - сказал тогда Денис Мацуев.

Узнав о готовящемся концерте в Магнитке, музыкант вспомнил и о своем выступлении в Беслане, о том, что он испытал тогда непередаваемые эмоции.

«Я играл концерт Чайковского. С одной стороны - светлая музыка, с другой стороны - атмосфера, которая там была, то, что они пережили… Очень сложно объяснить словами, что я тогда испытал. Такие концерты, безусловно, нужны», - уверен Денис Мацуев.

И он, безусловно, прав.

СПРАВКА

Третьего-пятого сентября 2004-го года террористы удерживали в заложниках более тысячи детей и педагогов школы №1 города Беслана. В результате теракта 333 человека погибло, в том числе 186 детей.