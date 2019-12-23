«Секреты Питера Пэна»  под музыку «Битлз»  включены в афишу новогоднего фестиваля «Морозко»

Челябинская филармония продолжает традицию новогодних премьер. В этом году одним из премьерных спектаклей станет известная сказка Джеймса Барри про Питера Пэна в исполнении артистов Государственного ансамбля танца «Урал» и солистов филармонии. Музыкальное оформление спектакля — легендарные мелодии Beatles.

Накануне состоялась генеральная репетиция фантастической сказки «Секреты Питера Пэна». С 23 по 30 декабря и со 2 по 8 февраля она в афише Концертного зала имени Сергея Прокофьева, а 24 декабря состоится её показ в рамках второго областного фестиваля новогодних спектаклей «Морозко».

«Действие представления развернется на волшебном острове, где живет Питер Пэн — единственный в мире мальчик, который никогда не вырастет, - рассказывает о новогодней премьере пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова. - Благодаря своему

преимуществу (именно так наш герой расценивает неспособность взрослеть) Питер может знакомиться и дружить со множеством сказочных существ. Однако в преддверии праздника Питеру и его друзьям понадобится помощь — остров атаковали хитрые пираты. Классическая сказка засверкает новыми красками, зазвучит любимыми голосами солистов филармонии и челябинских участников шоу «Голос», поразит исполнительским мастерством артистов ансамбля танца «Урал» и воспитанников студии этого ансамбля, удивит новейшими технологиями: 3D – mapping, голографические герои! Спектакль подарит ощущения ожидания чуда и погружение в настоящий праздник с фокусами и реальной магией».

Автор сценария сказки — Сергей Лукашин. Хореографы — художественный руководитель ансамбля танца «Урал» Светлана Лукина и балетмейстер ансамбля Алексей Разин. Автор ярких декораций и костюмов — художник Николай Осминов. Режиссер — Диана Малышева.