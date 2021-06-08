Семь премьер и два фестиваля: челябинский оперный подвел итоги 65-го сезона

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки подвел итоги 65-го сезона, оказавшегося богатым на интересные события.

Как отметила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, в этом сезоне репертуар коллектива пополнили семь ярких постановок – это настоящий рекорд для оперного.

«Мы, не останавливаясь, работали над новыми спектаклями: выпускали одну премьеру и сразу готовили следующую. Так, впервые на челябинской сцене были поставлены оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова (режиссер Вячеслав Стародубцев) и «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка (режиссер Андрей Соколов). Кроме того, в репертуар театра вернулась опера «Иоланта» Петра Чайковского. Режиссером новой версии выступил Вадим Кейш», - рассказала Анастасия Черкас.

Также афиша театра не раз радовала поклонников танцевального искусства. В репертуар вошли балеты «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева (балетмейстер-постановщик – народный артист России Юрий Клевцов) и «Дон Кихот» Людвига Минкуса (новая хореографическая редакция Юрия Выскубенко) – этот спектакль был создан на основе декораций, реквизита и костюмов Большого театра.

«По традиции, на международном фестивале «В честь Екатерины Максимовой» состоялась премьера спектакля. В этом году публика увидела новый совместный проект челябинского театра и французского продюсерского центра Franceconcert – балет-феерию «Сказки Гофмана» на музыку Жака Оффенбаха», - отметила Анастасия Черкас.

Еще одной незабываемой премьерой юбилейного сезона стал мюзикл для всей семьи «Алиса в стране чудес» Владимира Баскина в постановке Василия Заржецкого.

Кроме прочего, в театре оперы и балета ярко (фестивалем с участием приглашенных артистов) отметили 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

«В наших спектаклях главные партии исполнили ведущие солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Михайловского театра. Звезды российской и мировой сцены приняли участие в гала-концерте «Посвящение Чайковскому» и мультимедийном Steinway-концерте», - напомнила Анастасия Черкас.

Традиционный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» получился не менее грандиозным. Впервые его программу составили постановки сразу пяти крупнейших российских театров. Помимо челябинской премьеры, жители южноуральской столицы увидели балеты Омска, Самары, Йошкар-Олы и Уфы.

Завершится сезон 26-го июня - показом балета-феерии «Сказки Гофмана», после чего труппа уйдет на летние каникулы. Вновь двери театра для зрителей откроются в сентябре.