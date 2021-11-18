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Общественники обнаружили в Копейске (Челябинская область) десяток несанкционированных свалок.
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18.11.2021

Экоактивисты обнаружили в Копейске десяток несанкционированных свалок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области завершены аукционы на содержание автодорог регионального значения на предст
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Дороги
18.11.2021

В Челябинской области определены ответственные за содержание дорог на предстоящие три года
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Аня закрыла дверь за последним гостем, если можно так назвать тех, кто пришел сегодня помянуть ее
На житейских перекрестках
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18.11.2021

Нюся, Нюська моя…
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.11.2021

«Динамо-Уралочка» открывает европейский ватерпольный сезон
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Коронавирус
Коронавирус
18.11.2021

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18.11.2021

Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
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18.11.2021

Сергей Мазаев выступит в Челябинской филармонии с программой «Классика без кодекса»
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18.11.2021

В Челябинске в новом году построят школу олимпийского резерва по тхэквондо
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.11.2021

Копейск объявил конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков
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18.11.2021 13:49
Фото: Челябинская филармония

Сергей Мазаев выступит в Челябинской филармонии с программой «Классика без кодекса»

В понедельник, 22 ноября, в 18:30 на сцене филармонического концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится концерт Уральского духового оркестра, солировать в котором будут один из лучших кларнетистов мира Игорь Федоров и знаменитый фронтмен «Морального кодекса» Сергей Мазаев.

В Челябинске Сергей Мазаев выступит в необычном для рок-музыканта амплуа: в программе «Классика без кодекса» вокалист выступит еще и в качестве кларнетиста. Прозвучит классика, джаз, хиты из репертуара Фрэнка Синатры, и, конечно, «Морального кодекса». Все это — вместе с Уральским духовым оркестром Челябинской филармонии под управлением заслуженного артиста России Игоря Ежова. Авторы проекта, Сергей Мазаев и Игорь Федоров, убеждены, что это и есть классика. Только «без кодекса».

 «Классика без кодекса» — погружение в музыку без оглядки на границы стилей и жанров. Программу, в которой отсутствуют табу на эксперименты, создали и не один год с триумфом воплощают двое успешных музыкантов, представители совершенно разных направлений в музыкальном искусстве, Сергей Мазаев и Игорь Федоров.

С 1989 года Сергей Мазаев — солист (вокал, кларнет, саксофон, флейта) и лидер рок-группы «Моральный кодекс», автор и исполнитель популярнейших песен — то брутальных, то нежных, но неизменно стильных и интеллигентных. Далеко не все знают, что Сергей – превосходный инструменталист, получивший классическое музыкальное образование по классу кларнета. Кроме того, он возглавляет продюсерский центр «Мазай коммуникейшнс», является создателем и вдохновителем собственного эстрадного оркестра и струнного квинтета «QUEENtet Сергея Мазаева». Наверняка, вы почувствовали игру слов и обратили внимание на английское «queen» – «королева», спрятанное внутри названия. Солисту Мазаеву, играющему на кларнете, аккомпанирует струнный квартет, состоящий исключительно из женщин-музыкантов, играющих в ведущих оркестрах Москвы.

Игорь Федоров – один из немногих в мире кларнетистов, занимающихся исключительно сольной деятельностью. «Интерпретации Игоря Федорова отличаются необыкновенной тонкостью и теплотой. Исполнитель извлекает из своего кларнета фантастические звуки», – писала газета «Культура» о выпускнике Российской академии музыки имени Гнесиных. Музыкант выступал перед королевой Великобритании Елизаветой II, Папой Римским Иоанном Павлом II, принцем Майклом Кентским. Он играл в престижных залах планеты, таких как «Барбикан-холл» в Лондоне, «Карнеги-холл» в Нью-Йорке, «Сантори-холл» в Токио, «Тонхалле» в Цюрихе. Участвует Игорь Федоров и в джазовых проектах, среди его партнеров – Денис Мацуев, Андрей Иванов, Дмитрий Севастьянов, другие известные исполнители.

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Общественники обнаружили в Копейске (Челябинская область) десяток несанкционированных свалок.
Мусор
Мусор
18.11.2021

Экоактивисты обнаружили в Копейске десяток несанкционированных свалок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области завершены аукционы на содержание автодорог регионального значения на предст
Дороги
Дороги
18.11.2021

В Челябинской области определены ответственные за содержание дорог на предстоящие три года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Аня закрыла дверь за последним гостем, если можно так назвать тех, кто пришел сегодня помянуть ее
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
18.11.2021

Нюся, Нюська моя…
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ватерпольный клуб Златоуста «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) стартует в новом розыгрыше же
18.11.2021

«Динамо-Уралочка» открывает европейский ватерпольный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
Коронавирус
18.11.2021

Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
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18.11.2021 13:46

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18.11.2021 12:52

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18.11.2021 11:46

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ММК получил золотую медаль международной промышленной выставки «Металл-Экспо»

16.11.2021 09:32

В Камерном театре Челябинска поселился «Мелкий бес»

16.11.2021 09:28

Где южноуральцы смогут привиться от ковида на текущей неделе

15.11.2021 21:12

В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку

15.11.2021 21:00

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

15.11.2021 20:52

В Челябинске 90 процентов школьных учителей поставили прививки от коронавируса

15.11.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября

15.11.2021 17:10

Во вторник в Челябинской области морозно и местами снег

15.11.2021 16:43

Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания

15.11.2021 16:34

Вартан Саркисов: жизнь и творчество писателя