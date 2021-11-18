Сергей Мазаев выступит в Челябинской филармонии с программой «Классика без кодекса»

В понедельник, 22 ноября, в 18:30 на сцене филармонического концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится концерт Уральского духового оркестра, солировать в котором будут один из лучших кларнетистов мира Игорь Федоров и знаменитый фронтмен «Морального кодекса» Сергей Мазаев.

В Челябинске Сергей Мазаев выступит в необычном для рок-музыканта амплуа: в программе «Классика без кодекса» вокалист выступит еще и в качестве кларнетиста. Прозвучит классика, джаз, хиты из репертуара Фрэнка Синатры, и, конечно, «Морального кодекса». Все это — вместе с Уральским духовым оркестром Челябинской филармонии под управлением заслуженного артиста России Игоря Ежова. Авторы проекта, Сергей Мазаев и Игорь Федоров, убеждены, что это и есть классика. Только «без кодекса».

«Классика без кодекса» — погружение в музыку без оглядки на границы стилей и жанров. Программу, в которой отсутствуют табу на эксперименты, создали и не один год с триумфом воплощают двое успешных музыкантов, представители совершенно разных направлений в музыкальном искусстве, Сергей Мазаев и Игорь Федоров.

С 1989 года Сергей Мазаев — солист (вокал, кларнет, саксофон, флейта) и лидер рок-группы «Моральный кодекс», автор и исполнитель популярнейших песен — то брутальных, то нежных, но неизменно стильных и интеллигентных. Далеко не все знают, что Сергей – превосходный инструменталист, получивший классическое музыкальное образование по классу кларнета. Кроме того, он возглавляет продюсерский центр «Мазай коммуникейшнс», является создателем и вдохновителем собственного эстрадного оркестра и струнного квинтета «QUEENtet Сергея Мазаева». Наверняка, вы почувствовали игру слов и обратили внимание на английское «queen» – «королева», спрятанное внутри названия. Солисту Мазаеву, играющему на кларнете, аккомпанирует струнный квартет, состоящий исключительно из женщин-музыкантов, играющих в ведущих оркестрах Москвы.

Игорь Федоров – один из немногих в мире кларнетистов, занимающихся исключительно сольной деятельностью. «Интерпретации Игоря Федорова отличаются необыкновенной тонкостью и теплотой. Исполнитель извлекает из своего кларнета фантастические звуки», – писала газета «Культура» о выпускнике Российской академии музыки имени Гнесиных. Музыкант выступал перед королевой Великобритании Елизаветой II, Папой Римским Иоанном Павлом II, принцем Майклом Кентским. Он играл в престижных залах планеты, таких как «Барбикан-холл» в Лондоне, «Карнеги-холл» в Нью-Йорке, «Сантори-холл» в Токио, «Тонхалле» в Цюрихе. Участвует Игорь Федоров и в джазовых проектах, среди его партнеров – Денис Мацуев, Андрей Иванов, Дмитрий Севастьянов, другие известные исполнители.