Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет

В ноябре исполняется год, как ушел из жизни самый титулованный фотомастер Челябинска Сергей Васильев. В фотографию Сергей Григорьевич пришел из милиции, где служил оперуполномоченным уголовного розыска. Пришел в газету – с первого номера стал фотокорреспондентом городской газеты «Вечерний Челябинск». Здесь проработал больше сорока лет. Многие события жизни города останутся в памяти его жителей благодаря фоторепортажным снимкам Сергея Васильева.

Помимо репортерских забот, фотограф успешно занимался творческой фотографией, был одним из тех, кто достиг признания в жанре «ню» - красоты обнаженного женского тела. Выпустил несколько фотоальбомов, посвященных этой теме. Его персональные выставки фотографии проходили во многих странах Европы. Четырежды он - единственный в мире - был удостоен «Золотого глаза» - главной премии международного фотоконкурса репортерской фотографии, проходящего в Амстердаме.

Как-то Сергей Григорьевич сказал мне: «Я младше Челябинска на 200 лет». И еще он говорил, что многие главные события в жизни Челябинска были увидены через его фотокамеру. Васильев не был коренным челябинцем, родился и провел свое детство в деревне в Чувашии, но уральский город стал для него родным. А сам фотомастер стал его Почетным гражданином.

К своему 80-летию Сергей Васильев сделал необычный подарок себе и родному городу – открыл частный музей фотографии, который вскоре стал одним из знаковых мест, куда можно было пригласить самых взыскательных гостей города. Здесь устраивались фотовыставки, творческие встречи, сюда фотомастер любил приглашать коллег по фотографии.

Фотомастер успел встретить свой 85-летний юбилей, это было летом прошлого года. А в ноябре его не стало. Уверен, что многие его снимки будут жить и напоминать о том, какой была жизнь в Челябинске в последние десятилетия его истории. Фотографии как материализованная память будут жить, но уже без автора.