«Сказ об Аркаиме» борется за победу в международном кинофестивале

«Сказ об Аркаиме» челябинских аниматоров борется за победу на XXVI международном фестивале «Кино-детям» в Самаре.

Мультфильм произведён челябинской студией анимации «Видимо-невидимо» по заказу заповедника «Аркаим» при поддержке министерства культуры Челябинской области.

Премьера была приурочена к международной акции «Ночь музеев-2021» и прошла с успехом. Как отмечают в пресс-службе заповедника, «Сказ об Аркаиме» полностью историчен. Он показывает историю одного дня жителей бронзового века в уральской степи.

«Это уже третий конкурс, в котором участвует «Сказ об Аркаиме». Летом он был заявлен на премию «На Благо Мира». Недавно пришло подтверждение о том, что мультфильм включен в программу еще одного международного фестиваля – «Лучезарный ангел». Честно признаться, мы такого успеха не ожидали, но очень этому рады», - отметил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

Фестиваль «Кино-детям» стартовал в начале недели, это самый большой и престижный детский кинофорум в России. В этом году на фестиваль поступило 175 заявок. В конкурсную программу вошли 59 игровых, анимационных, документальных фильмов профессиональных киностудий России и зарубежных стран.

Зрители увидят лучшие российские фильмы, а также детские премьерные киноленты из Норвегии, Италии, Швеции, Кореи, ближнего зарубежья.

Программа кинопоказов включает в себя сборники мультфильмов для самых маленьких зрителей, художественные фильмы для всей семьи. Среди приглашенных гостей фестиваля советская и российская актриса, кинорежиссер, сценарист Наталья Бондарчук; режиссер, продюсер Айнур Аскаров; режиссер, сценарист, продюсер Вадим Шмелев.

Конкурсные работы оценят детское и взрослое жюри. В ближайшие выходные кинофорум подведет итоги. Представители старшего поколения – кинематографисты и педагоги – назовут победителей конкурсной программы «Кино снимаем сами!».