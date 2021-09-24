«Сказ об Аркаиме» борется за победу в международном кинофестивале

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Уралочка. История побед» - так называется новая книга об одной из самых титулованных и знамениты
24.09.2021

Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 сентября, суд Центрального района Челябинска признал, что при обыске у замминистра Бе
24.09.2021

Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском зоопарке трагедия: вчера, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан
24.09.2021

В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова положительно оценила благоустройство сквера в поселке Чурилово, к
24.09.2021

Уток стало в три раза больше: Наталья Котова оценила благоустройство сквера возле пруда в Чурилово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Чесма Челябинской области торжественно открыли памятник генерал-полковнику службы внешней
24.09.2021

В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому
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24.09.2021

В Челябинске перекроют движение по проспекту Героя России Евгения Родионова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

Исторический музей Южного Урала покажет челябинцам «все краски земли»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

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24.09.2021

Челябинских водителей предупредили об изменении схемы движения в центре города
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24.09.2021 19:59

«Сказ об Аркаиме» борется за победу в международном кинофестивале

«Сказ об Аркаиме» челябинских аниматоров борется за победу на XXVI международном фестивале «Кино-детям» в Самаре.

Мультфильм произведён челябинской студией анимации «Видимо-невидимо» по заказу заповедника «Аркаим» при поддержке министерства культуры Челябинской области.

Премьера была приурочена к международной акции «Ночь музеев-2021» и прошла с успехом. Как отмечают в пресс-службе заповедника, «Сказ об Аркаиме» полностью историчен. Он показывает историю одного дня жителей бронзового века в уральской степи.

«Это уже третий конкурс, в котором участвует «Сказ об Аркаиме». Летом он был заявлен на премию «На Благо Мира». Недавно пришло подтверждение о том, что мультфильм включен в программу еще одного международного фестиваля – «Лучезарный ангел». Честно признаться, мы такого успеха не ожидали, но очень этому рады», - отметил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

Фестиваль «Кино-детям» стартовал в начале недели, это самый большой и престижный детский кинофорум в России. В этом году на фестиваль поступило 175 заявок. В конкурсную программу вошли 59 игровых, анимационных, документальных фильмов профессиональных киностудий России и зарубежных стран.

Зрители увидят лучшие российские фильмы, а также детские премьерные киноленты из Норвегии, Италии, Швеции, Кореи, ближнего зарубежья.

Программа кинопоказов включает в себя сборники мультфильмов для самых маленьких зрителей, художественные фильмы для всей семьи. Среди приглашенных гостей фестиваля советская и российская актриса, кинорежиссер, сценарист Наталья Бондарчук; режиссер, продюсер Айнур Аскаров; режиссер, сценарист, продюсер Вадим Шмелев.

Конкурсные работы оценят детское и взрослое жюри. В ближайшие выходные кинофорум подведет итоги. Представители старшего поколения – кинематографисты и педагоги – назовут победителей конкурсной программы «Кино снимаем сами!».

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Уралочка. История побед» - так называется новая книга об одной из самых титулованных и знамениты
24.09.2021

Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 сентября, суд Центрального района Челябинска признал, что при обыске у замминистра Бе
24.09.2021

Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском зоопарке трагедия: вчера, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан
24.09.2021

В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова положительно оценила благоустройство сквера в поселке Чурилово, к
24.09.2021

Уток стало в три раза больше: Наталья Котова оценила благоустройство сквера возле пруда в Чурилово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Чесма Челябинской области торжественно открыли памятник генерал-полковнику службы внешней
24.09.2021

В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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24.09.2021 20:08

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24.09.2021 20:03

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24.09.2021 19:59

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24.09.2021 17:24

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24.09.2021 16:14

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