«Скоморох» из Томска привёз в Челябинск «Федорино горе»
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 11:07
Автор: 
 Людмила Фёдорова

Сегодня, 27 сентября, на сцене Челябинского театра кукол имени В.Вольховского начинаются гастроли Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» имени Р. Виндермана, которые продлятся по 1 октября. А затем челябинские актёры отправятся на гастроли в Томск. 

Обмен спектаклями пройдет в рамках общероссийской программы  «Большие гастроли», которая направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого

сотрудничества между театрами, привлечение  к театральному искусству новой зрительской аудитории.

Как сообщила заведующая литературной частью Челябинского театра кукол Светлана Кондюрина,  благодаря этой программе  их актёры уже выезжали на гастроли в Абакан в 2017 году и в Ярославль весной 2019 года. В свою очередь Абакан и Ярославль гастролировали в Челябинске. В этот раз Томский театр «Скоморох»  порадует зрителей спектаклями  «Федорино горе» по сказке К. Чуковского, «Откуда берутся сказки» А. Богачевой и интерактивным « Путешествием  с куклами» по разным странам.

Спектакль «Федорино горе» (для ребятишек от трёх лет) будет идти сегодня и завтра (27 и 28 сентября) дважды в день (в 10-30 и 18-00 и в 11-00 и 13-30). Спектакль создан в лучших традициях стилистики Чуковского — история, рассказанная в нём,  разворачивается на одном столе, где каждая тарелка, кастрюлька или вилка обретает свой яркий характер и голос благодаря стараниям трёх бабушек-рассказчиц. У каждой из них свой взгляд на историю грязнули Федоры, от которой однажды убежали все её вещи...

Интерактивное "Путешествие с куклами", которое состоится 29 сентября (в 11-00 и 13-30), познакомит маленьких зрителей с особенностями театров кукол  Бразилии, Германии, Италии, Японии и России. Спектакль в увлекательной форме путешествия расскажет и покажет,  чем отличается марионетка от паркетной куклы, как при помощи простой перчатки показать интересную сценку и что такое мамулэнги.

 Спектакль «Откуда берутся сказки» - это история главного героя Никиты Фиолетова, молодого писателя-сказочника. Она очень  интересна и поучительна для детей школьного возраста, а также  рекомендована для семейного просмотра. Спектакль тоже будет показан два дня 30 сентября (в 10-30 и 13-00) и 1 октября (в 10-30 и 13-00).

Автор: 
 Людмила Фёдорова
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