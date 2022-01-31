Со сцены Челябинской филармонии прозвучат песни на редких языках Дагестана

Песни на пяти языках народов уникальной многонациональной республики Дагестан можно будет услышать в концертном зале органной и камерной музыки «Родина» в программе «Из Дагестана с любовью». 3 февраля ее представят солисты Дагестанской филармонии имени Татама Мурадова (Махачкала).

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Дагестан издавна славился любовью к песням, и горцы бережно хранили их, передавая из уст в уста. В первом отделении концерта прозвучат лирические, исторические, бытовые, шуточные, колыбельные песни из богатого песенного наследия народов Дагестана. В этих жемчужинах народного творчества отражается уникальная жизнь горцев, их своеобразные обычаи и обряды. Второе отделение даст слушателям представление о современной дагестанской эстраде. В современных аранжировках прозвучат лучшие песни дагестанских авторов на слова известных дагестанских поэтов.

Вряд ли можно найти другую страну с таким разнообразием языков, на которых разговаривают жители Дагестана. Лингвисты зарегистрировали в Дагестане 32 самостоятельных языка. В концерте прозвучат песни на пяти из них — аварском, даргинском, лакском, кумыкском и лезгинском. Каждый исполнитель представит культуру своей национальности.

В программе принимают участие народные артистки Республики Дагестан Хадижат Джамалудинова и Рукият Гамзатова, заслуженные артистки Республики Дагестан Умайра Шахбанова, Шагалай Магомедова, Диляра Надырова. Концерт посетит председатель Совета ассоциации «Ассамблея народов Челябинской области» и общественной организации «Общество Дагестанской Культуры», представитель Правительства Республики Дагестан в Челябинской области Ханахмед Гюлов.

Начало концерта — в 18:30.