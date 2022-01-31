31.01.2022
Южноуральцев приглашают отдохнуть на свежем воздухе
31.01.2022
Котова: Особое внимание нужно уделить пешеходным тротуарам
31.01.2022
В Челябинске в тестовом режиме стартовала подача заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме
31.01.2022
В Челябинске два недостроя продадут с торгов
31.01.2022
ВТБ: объемы цифровой ипотеки на Южном Урале выросли в полтора раза
31.01.2022
В Челябинске коммерческие организации продолжают перекидывать снег со своих парковок во дворы
Со сцены Челябинской филармонии прозвучат песни на редких языках Дагестана
30.01.2022
Челябинская филармония отметит юбилей дирижера Адика Абдурахманова вечером симфонической музыки
24.01.2022
В Челябинске проходят мастер-классы для юных музыкантов
24.01.2022
Челябинскому симфоническому оркестру устроили овации в московском концертном зале «Зарядье»
21.01.2022
Челябинская филармония издала фотоальбом «Легенды славы. Челябинск. Избранное»
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022