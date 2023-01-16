16.01.2023
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
16.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+)
16.01.2023
ММК-МЕТИЗ получил свидетельства об аттестации
16.01.2023
В аэропорту Челябинска житель Таджикистана пытался дать взятку полицейскому
16.01.2023
В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
20.12.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
15.12.2022
В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023