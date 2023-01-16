Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск

В минувшее воскресенье, 15 января, в Челябинске в Историческом музее Южного Урала завершилась выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX–XXI веков».

С октября 2022 года более 30 тысяч человек насладились ювелирными шедеврами Музеев Московского Кремля, причем некоторые из гостей музея побывали на выставке дважды, а то и трижды. Кроме индивидуальных посещений за три месяца сотрудники музея провели 530 экскурсий.

«Каждая выставка Музеев Московского Кремля на самом деле уникальна, — сказал на закрытии выставки министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Она делается специально для Челябинска. Из фондов достают предметы, которые проходят реставрацию, получают описания. Формируется эксклюзивная экспозиция. Генеральный директор музеев Елена Гагарина лично следит за работой. Она приезжает сюда летом, чтобы убедиться в нашей готовности. Мы единственный регион, с которым подписан семилетний договор.»

Южноуральцы увидели триста сорок четыре экспоната из Музеев Московского Кремля: это ювелирные украшения, элегантные аксессуары, драгоценная галантерея, миниатюрные портреты, образцы старинного и современного костюмов.

Выставка пользовалась популярностью не только среди челябинцев. В зале можно было увидеть и москвичей, которые именно здесь смогли посмотреть ювелирную экспозицию, потому что в Москве она не показывалась. Приезжали гости из Сибири, уральских городов, Санкт-Петербурга.

«Тема следующей выставки уже известна, — уточнил директор музея Владимир Богдановский. — Она будет посвящена православию. Некоторые экспонаты мы видели на постоянной экспозиции в Кремле. Это будут иконы, богато украшенные золотом и изумрудами, предметы культа, золотые и серебряные, датированные XV веком и старше. Требования Музеев Московского Кремля высочайшие, но мы оправдали доверие, выполнили все условия».