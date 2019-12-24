Солист Челябинского оперного театра дал мастер-класс школьникам

Солист Челябинского театра оперы и балета, тенор, лауреат международного конкурса Павел Чикановский рассказал детям о своей профессии, оперном искусстве и закулисной жизни театра.

Творческая встреча состоялась на прошлой неделе в лицее № 11, где открылась выставка «Тайны Золотого ключика». Посмотреть реквизит и костюмы с действующих спектаклей, а также материалы из архивов театров Челябинска ученики и преподаватели смогут до конца февраля.

«Мы предоставили портрет заслуженного артиста РСФРС Валентина Гриченко, пуанты, костюм из постановки «Руслан и Людмила», маску из балета «Щелкунчик». Одним из самых раритетных экспонатов стала афиша 1956 года к опере «Князь Игорь» Александра Бородина, с которой начался первый сезон в театре имени Глинки», - рассказали в оперном театре.

На открытие выставки пришли и актеры челябинских театров, чтобы дать мастер-классы ученикам лицея. Так, шестиклассники узнали много нового об оперном искусстве. Павел Чикановский ответил на вопросы школьников о создании спектаклей, своих любимых партиях и профессии артиста.