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Солист челябинской оперы получил грант губернатора

Творческий проект солиста театра оперы и балета имени М. И. Глинки Алексея Пьянкова победил в Первом конкурсе на предоставление грантов губернатора Челябинской области физическим лицам.

Всего в Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала поступило 402 заявки по 12 направлениям: социальное обслуживание, пропаганда здорового образа жизни, наука, сохранение исторической памяти и другие. В области культуры и искусства проект Алексея Пьянкова был выбран одним из лучших. Солист челябинского театра создал музыкально-просветительский десант «ОПЕРАтивное искусство».

«Представленный мною проект является результатом многолетней работы, – рассказывает Алексей. – На протяжении нескольких лет мы с небольшой бригадой артистов организовывали концерты классической музыки. Обратная связь зрителей твердо убедила меня, что работу продолжать нужно. Причем стараться выводить ее на новый качественный уровень. Получение гранта – это возможность нескольким десяткам сел и деревень услышать живое исполнение оперных шедевров».

Как сообщила пресс-секретарь Челябинского театра оперы и балета имени Анастасия Черкас, в рамках проекта Алексей и его команда артистов планируют показать не менее 10 концертов в разных районах Челябинской области. Причем в программу вошли не только музыкальные номера, но и образовательная интерактивная программа. Что особенно важно – участие для всех абсолютно бесплатное.

Связаться с музыкально-просветительским десантом «ОПЕРАтивное искусство» можно, написав на почту opera.1010@mail.ru