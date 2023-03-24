Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания

В преддверии Дня работника культуры в Челябинске состоялось вручение премии Законодательного собрания. Среди лауреатов – четыре сотрудника театра оперы и балета имени Глинки.

Традиционная награда присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности. В этом году премией отметили 60 лауреатов – это сотрудники театров, филармоний, музеев, музыкальных образовательных учреждений, библиотек.

«Вот уже много лет ежегодно мы награждаем лучших из лучших работников культуры – тех людей, которые преданы своей профессии, преданы своему делу, которые вкладывают душу, сердце в развитие культуры нашего региона», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Как рассказали в пресс-службе тетара, премии вручили двум солисткам челябинской оперной труппы – Эльвире Авзаловой и Наталии Быстрик. На сцену за наградой поднялась и исполнительница ведущих партий балета Екатерина Хомкина-Сафронова. Отметили также начальника административно-хозяйственного отдела театра Ирину Винокурову.