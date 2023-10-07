Такого собрания нельзя увидеть нигде в мире: в Челябинске презентовали выставку Кремля

Выставка «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» откроется в Государственном историческом музее Южного Урала 18 октября.

В пятницу, шестого октября, сотрудники Музеев Московского Кремля, кураторы и организаторы выставки, познакомили журналистов с новым выставочным проектом, который станет одним из главных культурных событием Южного Урала.

Челябинцы и гости города увидят семейные святыни российских монархов, вельмож и государственных деятелей, которые они жертвовали церкви на протяжении шести столетий — с конца XIV века до начала XX века.

В экспозиции будут представлены около 175 исключительных по своей исторической и художественной ценности экспонатов. Главная цель выставки— показать художественные сокровища из фондов Музеев Московского Кремля в новом ракурсе: как яркие памятники истории русского благочестия.

На выставке, в частности, будут представлены уникальные памятники из Благовещенского собора — домового храма русских великих князей и царей.