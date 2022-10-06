Театр драмы на сцене Театра оперы и балета

Челябинскому театру драмы имени Наума Орлова предстоит большой внутренний ремонт. Планируется обновление интерьера, реконструкция сцены и внутренних коммуникаций.

В период ремонта театр будет продолжать деятельность, будет радовать зрителей своими спектаклями, но на других площадках города и области.

«Двенадцатого октября на сцене театра оперы и балета артисты Челябинской драмы сыграют спектакль «Женитьба»(16+). Это первый большой эксперимент нашего театра играть такой технически сложный спектакль на выезде. Нам важно попробовать себя на другой сцене, и вдвойне приятно, что этот эксперимент будет проходить на сцене наших хороших друзей – Театра оперы и балета, на обновленной после ремонта сцене. К тому же это прекрасный шанс для наших зрителей увидеть любимых артистов в другой обстановке» - отмечает директор театра драмы Елена Петрова.

12 октября на сцене театра оперы и балета славная и добрая «гоголевская» комедия «Женитьба» в постановке режиссёра Александра Зыкова. История гоголевской «Женитьбы» уже два столетия собирает полные залы по всему миру. Премьера спектакля состоялась в конце прошлого сезона и получила положительные отклики в прессе и позитивные отзывы зрителей.

Не смотря на предстоящий ремонт, театр драмы живёт и будет жить, и зрителей своих бросать не намерен, артисты будут играть лучшие постановки на других площадках и надеются, что зритель поддержит их своим вниманием.