«Томас» и его «Командор» зарядили Челябинск энергией и позитивом

«Томас» подарил Челябинску феерический концерт по случаю 20-летия альбома «Командор».

Праздничный вечер состоялся сегодня вечером, 19 февраля, в пабе «The Бочка» на Карла Маркса - в очень теплой, душевной, по-настоящему дружеской атмосфере, собрав друзей и поклонников популярного музыкального рок-коллектива. В этот день для гостей события пел не только бессменный лидер «Томаса» Александр Самойленко, но и его друзья –талантливые челябинские музыканты Юрий Богатенков («Резиновый дедушка»), Сергей Кротов («Друзья брата жениха»), Гарри Ананасов.

Концерт группы «Томас», рожденной в Челябинске, стал настоящим праздником для любителей русского рока и подарил горожанам незабываемые эмоциями, мощный заряд энергии перед предстоящей рабочей неделей.

С челябинской сцены звучали песни, давно завоевавшие сердца слушателей. Зал пел вместе с Александром Самойленко – слова песен «Томаса» в столице Южного Урала многие знают наизусть.

Приятным и неожиданным сюрпризом стал подарок от Ирины Пономаревой – челябинской журналистки, которая сейчас живет в Голландии (более семи лет она проработала в агентстве «Урал-пресс-информ»). Для «Томаса» Ирина – близкий человек, любимый друг Аisha. Ирина старалась не пропустить ни одного концерта музыкантов и сейчас, находясь далеко в Европе, очень сожалела, что не смогла быть рядом. Однако расстояние в несколько тысяч километров не помешало Ирине оригинально поздравить своих друзей с важным в их творческой жизни событием – Аisha заказала для дорогого «Томаса» торт в виде диска альбома «Командор».

Идею Ирины виртуозно воплотила в жизнь челябинка по имени Татьяна, а сотрудница «Урал-пресс-информа», выпускающий редактор Алина Быкова забрала у кондитера сладкий подарок и вручила его Александру Самойленко во время концерта, зачитав «Томасу» написанные Ириной слова:

«С днем рождения, «Командор»! С этого альбома началась наша история дружбы. Спасибо за то, что вы есть! Мысленно и душой с вами на каждом концерте. Надеюсь, что cd-торт компенсирует мое отсутствие и порадует вкусом. Обнимаю всех и каждого! С любовью, Аisha».

Торт с именем «Командор» не только эффектно выглядит, он, безусловно, и очень вкусный: ванильный бисквит, начинка из сливочно-сырного крема и вишня. Приятного чаепития, «Томас»!

А Челябинск будет ждать новых концертов любимой группы, которые всегда – как глоток свежего воздуха.