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«Торжество классики: Звёзды Большого театра России» - предновогодний праздник Челябинской филармонии

В Челябинском Концертном зале имени Сергея Прокофьева в ближайший понедельник, 21 декабря, состоится большой предновогодний вечер «Торжество классики: Звёзды Большого театра России».

В этом уникальном концерте Челябинский симфонический оркестр под

управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова исполнит самую искрометную музыку, написанную классиками в разные века. В этот вечер прозвучат шедевры Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Джузеппе Верди. Сотни живых цветов, украсивших Концертный зал, создадут атмосферу красочного музыкального праздника, придав этому событию особенный эмоциональный настрой. Тем более, что столичные гости – участники этого предновогоднего концерта классической музыки – солисты главного театра России, лауреаты и дипломаты международных конкурсов, завоевавшие успех и признание на лучших сценах мира. Это Ольга Селиверстова (сопрано), Станислав Мостовой (тенор) и Отар Кунчулиа (бас).

Как рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, традиция проведения большого предновогоднего концерта классической музыки в окружении цветов зародилась в филармонии шесть лет назад, в день двадцатилетия камерного оркестра «Классика». Сегодня музыкальный коллектив пополнили новые артисты, камерный оркестр вырос до симфонического и успешно ведёт новую творческую жизнь. Но традиция праздничных встреч со зрителями в окружении цветочных букетов и гирлянд, на которых звучит великая классика в исполнении оркестра, будет сохранена.

Начало концерта «Торжество классики: «Звезды Большого театра» – в 18-30.