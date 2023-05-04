Третья победа Златоустовского театра за… особый взгляд

Златоустовский театр «Омнибус» (Челябинская область) в очередной раз стал победителем конкурса Всероссийского благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В рамках программы «Особый взгляд» он получил грант за поддержку людей с нарушением зрения.

«Для коллектива нашего театра, - рассказывает заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова, - это уже третья победа в престижном конкурсе. В этом году в фонд поступило 153 заявки от театров из 41 региона России, обладателями гранта стали 67 театров из 34 регионов. В декабре 2021 года «Омнибус» дважды стал победителем конкурса в номинациях «Старт» и «Оборудование». Помогла внедрить в театр этот проект тифлокомментатор высшей категории Татьяна Денисова. С её помощью были подготовлены четыре спектакля - три для взрослого зрителя и сказка для детей».

Сейчас в «Омнибусе» есть специально оборудованное рабочее место для тифлокомментатора, для чего была приобретена вся необходимая аппаратура. И уже около двухсот театралов с нарушением зрения посетили театр за прошедшие полгода. Появился в театре и свой тифлокомментатор. В сентябре прошлого года ведущая актриса «Омнибуса» Оксана Заславская стала участником проекта «Мобильное тифлокомментирование», который организовывала Челябинская областная организация ВОС благодаря гранту Президента РФ. Актриса приняла участие в семинарах-практикумах для волонтеров, желающих получить эту специальность, затем по отбору прошла обучение онлайн и получила удостоверение «Специалиста по тифлокомментированию в системе ВОС».

В этом году театр победил в номинации «Продолжение». Так что ещё два спектакля для взрослого зрителя - «И смех, и слезы, и любовь!» и «Похождения Чичикова…», а также сказка для детей «Приключения Буратино и его друзей» станут доступны для людей с нарушением зрения.