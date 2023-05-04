04.05.2023
Справедливоросс из Озерска помогает воспитывать в подростках верность Родине
04.05.2023
В Копейске пожарные отстояли СНТ «Станкостроитель-3»
04.05.2023
Челябинские школьники признаны победителями и призерами Всероссийских олимпиад
04.05.2023
В Челябинске при участии «Союзмультфильма» впервые состоится фестиваль анимации
04.05.2023
Пятого мая юные челябинцы заступят в почетный караул
04.05.2023
В челябинском поселке Баландино закроют железнодорожный переезд
Третья победа Златоустовского театра за… особый взгляд
12.04.2023
Первая олимпиада в Челябинске - «брейн-ринг» и этюды по Станиславскому
16.01.2023
Новогодняя кампания «Омнибуса» - это 58 спектаклей и Рождественские ёлки
09.01.2023
«Сокровища главного волшебника» для детей воинов из Чебаркуля
08.11.2021
В «Омнибусе» ещё одна премьера - «Ищи ветра в поле»
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023