Триумф «Экзерсиса»: миасский коллектив одержал победу в международной «Танцемании»

Ансамбль «Экзерсис» Миасского колледжа искусства и культуры (Челябинская область) стал лауреатом первой степени международного конкурса «Танцемания», финал которого состоялся в Москве.

Руководитель коллектива Наталья Касьянова получила статус члена международного совета по танцу ЮНЕСКО.

Для миасского ансамбля «Танцемания» это первый значимый очный международный конкурс, который стал важным этапом в творческой жизни коллектива и подтвердил профессионализм студентов.

«Конкурс сплотил коллектив еще больше, вселил в нас уверенность в своих возможностях и вдохновил на новые свершения. Мы возвращаемся счастливые, уставшие, но готовые уже в день приезда танцевать концерт в родном городе в честь Дня Победы», - рассказала Наталья Касьянова.

Как сообщает минкульт Челябинской области, участие «Экзерсиса» в международном конкурсе стало возможным благодаря финансовой поддержке коллектива в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Конкуренция в финале «Танцемании» была серьезная. В течение двух конкурсных дней на сцену концертного зала «Измайлово» вышли более 140 коллективов из четырёх стран. Общее количество участников «Танцемании», проходившей в рамках 57-го конгресса по танцевальным исследованиям под эгидой ЮНЕСКО, превысило 3000 человек.

Самым ярким событием поездки стал гала-концерт, проходивший в государственном центральном концертном зале «Россия». «Экзерсис» из Миасса принял участие в танцевальном блоке, постановку которого осуществил заслуженный работник культуры РФ, руководитель ансамбля народного танца «Русь» (Москва) Сергей Мельников.

Как сообщает министерство культуры Челябинской области, в этой композиции приняли участие 14 коллективов народного танца: более двухсот танцоров на одной сценической площадке показали не только фрагмент своего конкурсного номера, но и приняли участие в композиции других танцевальных коллективов.

В состав жюри вошли представители всех видов и направлений танца, а также руководители Парижского представительства ЮНЕСКО.

Зарубежное жюри представил победитель шоу «Танцы» первого сезона танцор и хореограф программ шоу Джастина Тимберлейка Имо Элсвизи. Отечественное жюри - звёзды с мировыми именами: Марина О’Нил-Спенсер – обладатель золотых медалей «Лучший хореограф Европы», премии Кафка и фонда Путина, президент секции ЮНЕСКО Генуи и региона Лигурия (Италия); Мария Хорева – российская артистка балета, солистка Мариинского театра; Кирилл Ермоленко – заслуженный артист Российской Федерации, артист балета Кремля; Алексей Калачёв – хореограф, действующий солист шоу звёзд российской эстрады, постановщик ТВ проектов канала ТВЦ и НТВ; Ильшат Шабаев – российский танцовщик, артист мюзиклов.

Фото: минкульт Челябинской области