Умерла Анастасия Вознесенская, актриса и вдова актёра Андрея Мягкова

На 79-м году жизни скончалась народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. О печальном известии сообщила пресс-служба МХАТ имени Чехова.

«Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет. О времени и месте прощания будет сообщено позднее», — говорится в сообщении.

Чуть меньше года назад скончался супруг актрисы Андрей Мягков. Артиста не стало 18 февраля 2021 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Звезде фильмов "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман" было 82 года. Вместе супруги прожили более полувека.

Анастасия Вознесенская известна зрителям по ролям в классике советского кино. Так она снималась таких кинокартинах, как "Гараж", "Вокзал на двоих", "Майор Вихрь" и многих других. Помимо этого, артистка служила в МХАТе имени Чехова, а также в "Современнике". В 1963 году она вышла замуж за Андрея Мягкова. Пара прожила в браке 55 лет, детей у них не было.