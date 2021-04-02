«Урал-пресс-информ» и Молодежный театр дарят билеты на «Тартюф»

Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с Челябинским Молодежным театром проводят розыгрыш двух билетов в одни руки на спектакль «Тартюф», который состоится 8 апреля.

Зрители окажутся в XVII веке и побывают на «закрытом» представлении, где решается судьба запрещенной пьесы. Это история восхождения и краха блестящего лицемера, великого обманщика, гениального манипулятора и одаренного проповедника Тартюфа, имя которого стало нарицательным. На ваших глазах развернется борьба за души и умы обитателей дома, в который хитростью проник наш «герой». Под силу ли людям бороться с тем злом, которое порождают они сами? Об этом и спектакль.

Для участия в розыгрыше нужно:

1) Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу;

2) Стать участником группы «Урал-пресс-информ» Вконтакте и Молодежного театра.

Итоги мы подведем уже 5 апреля с помощью специального приложения. Следите за обновлениями!

Заказать билеты на спектакль можно здесь.