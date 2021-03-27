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«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на моноспектакль Ах Астаховой

Агентство "Урал-пресс-информ" проводит розыгрыш двух билетов в одни руки на моноспекатакль известной поэтессы Ирины Астаховой "Без грима", который состоится в ДК ЖД 23 апреля.

Новое представление Ах Астаховой - это выход за рамки привычного формата презентации стихов "человек и микрофон". Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка "Без грима" - откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя.

Для участия в конкурсе нужно:

1) Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу;

2) Быть подписчиком группы «Урал Пресс Информ» Вконтакте.

Итоги розыгрыша мы подведем уже в субботу, вечером, 27 марта. Следите за обновлениями!

Заказать билеты можно здесь.