«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на моноспектакль Ах Астаховой
Агентство "Урал-пресс-информ" проводит розыгрыш двух билетов в одни руки на моноспекатакль известной поэтессы Ирины Астаховой "Без грима", который состоится в ДК ЖД 23 апреля.
Новое представление Ах Астаховой - это выход за рамки привычного формата презентации стихов "человек и микрофон". Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка "Без грима" - откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя.
Для участия в конкурсе нужно:
1) Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу;
2) Быть подписчиком группы «Урал Пресс Информ» Вконтакте.
Итоги розыгрыша мы подведем уже в субботу, вечером, 27 марта. Следите за обновлениями!
Заказать билеты можно здесь.