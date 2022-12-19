«Уральский диксиленд» на Камчатке

«Уральский диксиленд Игоря Бурко» с большим успехом выступил на фестивале «Камчатская джазовая осень». Фестиваль проводился в Петропавловске-Камчатском и, как и многие джазовые события 2022 года в нашей стране, был приурочен к 100-летию отечественного джаза.

Как отмечает ветеран оркестра тромбонист и аранжировщик Наиль Загидуллин, впервые на Камчатке «Уральский диксиленд» побывал 45 лет назад. Тогда, в 1977 году коллектив Игоря Бурко провёл два с половиной месяца, гастролируя по Дальнему Востоку, исполняя как джазовый, так и эстрадный репертуар.

Ныне ансамбль, возглавляемый Валерием Сундаревым, продемонстрировал камчатской публике свои джазовые премьеры текущего сезона. На сцене концертного зала «Октябрьский» в первый день тура диксиленд отыграл программу «I Got Rhythm», посвященную творчеству выдающегося композитора ХХ века Джорджа Гершвина. Рафинированный музыкальный материал в стильных аранжировках Валерия Сундарева, Константина Щеглова и Наиля Загидуллина показал камчадалам современное прочтение классики музыкального театра, общепризнанных стандартов эстрады и джаза. Зрители разных возрастов тепло приняли уральский коллектив, дарили цветы, овации. Особенного внимания заслужила солистка «Уральского диксиленда» Кристина Рыжковская.

На следующий день в зале «Октябрьский» была исполнена программа «На жёлтой субмарине», одна из самых популярных среди молодёжной аудитории нашего ансамбля. Как говорит художественный руководитель коллектива, музыка «Битлз», благодаря своему мелодизму, стилистическим находкам, много десятилетий находит отклик в сердцах и молодых, взрослых зрителей. «Уральский диксиленд» творчески переработал произведения ливерпульской четвёрки, придав им отчётливый свинговый колорит, насытив интонациями бразильской самбы. Более того, встреча с новым слушателем неожиданно вдохновила ансамбль на то, чтобы добавить в битловский концерт сет из нескольких забойных хитов из новой программы «Let's Dance! Потанцуем!», и это в Петропавловске-Камчатском восприняли на ура.

Любопытно, что посетить дни «Уральского диксиленда» местным любителям музыки не помешал даже циклон, надвинувшийся на город. Ливневый снег и туман в краю вулканов и гейзеров - дело привычное и джазу - не помеха.

Для наших земляков уходящий год стал невероятно продуктивным: за плечами у музыкантов несколько ярких концертных премьер, гастроли по всей стране – от Калининграда до Камчатки, участие в грандиозных концертах в честь векового юбилея российского джаза в Москве и в Челябинске.

Предновогодние дни будут не менее напряжёнными: 25 декабря в Детской филармонии Челябинской области «Уральский диксиленд» вновь порадует зрителей джазовым шоу «Let's Dance! Потанцуем!». А 29 декабря в Концертном зале им. С.С. Прокофьева впервые встретится на сцене с финалистом телевизионного проекта «Голос», солистом театра «Градский Холл» Станиславом Обуховым и исполнит всеми любимые новогодние и рождественские песни. Приподнятое настроение будет обеспечено. Недаром создатель ансамбля Игорь Бурко говорил: «Диксиленд - это праздник!».