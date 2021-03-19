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Уральский духовой оркестр свой юбилей отметит большим концертом

В Челябинском концертном зале им. С. С. Прокофьева в предстоящий понедельник, 22 марта, состоится юбилейный концерт Уральского духового оркестра, посвящённый его 10-летию. В программе юбилейного праздника - яркие инструментальные композиции, классическая, эстрадная, джазовая и популярная музыка в исполнении самих юбиляров и именитых гостей.

«За десять лет коллектив не только завоевал симпатию публики, которая с охотой посещает его выступления, но и стал неотъемлемой частью музыкально-культурной жизни города и области. Без Уральского духового оркестра не обходятся торжественные построения войск, спортивные соревнования, городские и областные торжества, концерты на открытых площадках», - рассказала об оркестре и предстоящем событии пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова.

В отличие от других музыкантов духовики выступают не только в комфортных условиях концертного зала, но и на улице, в любую погоду.

Кроме того, они должны уметь красиво строиться, делать проходы, синхронно поднимать и опускать инструменты: специфика духового оркестра такова, что его не только слушают, но и смотрят. В репертуаре Уральского духового как традиционная духовая, так и оперно-симфоническая, народная, танцевальная, эстрадная музыка, оперетта и джаз. В составе коллектива работают высокопрофессиональные музыканты-духовики Челябинска, а возглавляет его художественный руководитель и дирижёр оркестра, заслуженный артист России Игорь Ежов.

В 2011 году Игорь Ежов основал Уральский духовой оркестр, а до этого почти 20 лет в качестве военного дирижера руководил оркестром Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища. Выпускник военно-дирижерского факультета Московской государственной консерватории, он тонко чувствует нюансы военной музыки, является автором строевых песен и нескольких маршей. Игорю Ежову присвоены звания «Заслуженный артист России», «Человек года» (в номинации «Культура и искусство»), знак отличия «За заслуги перед Военно-оркестровой службой России».

Программа большого праздничного концерта представляет собой своеобразное попурри, в которое вошли самые разные мелодии – от классики до ярких эстрадных и джазовых композиций.

Среди гостей торжества- музыканты из Москвы. Это мультиинструменталист Вениамин Мясоедов и уже знакомый челябинцам по концертам с оркестром «Малахит» певец Владислав Косарев , обладатель красивого, глубокого баритона. Поздравить оркестр с юбилеем приедут коллеги из Екатеринбурга — заслуженный деятель искусств РФ, полковник, танцующий дирижер Александр Павлов и обладательница Гран-при международных конкурсов Австрии, Германии, Словакии, солистка Уральского государственного театра эстрады певица Араксия Агаджанян.

Начало концерта – в 18:30.