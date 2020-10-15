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Ушла из жизни актриса Челябинского драмтеатра Марина Аничкова

Культура
Сегодня, 22:42
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Сегодня, 15 октября, ушла из жизни актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова.

Об этом сообщается на сайте театра.

«Сегодня весь день нахожусь в шоковом состоянии. Ушла из жизни талантливая, энергичная, заряженная идеями и талантом - Марина Аничкова, - написал на своей странице в Инстаграм министр культуры области Алексей Бетехтин. - Для меня это потрясение, тяжело и очень больно. Это человек, близкий нам».

«Блестящая актриса, талантливый режиссёр, сценарист, активный театральный деятель и превосходный педагог…», - отмечают коллеги.

«Марина Юрьевна была очень тонкой натуры человек, женственная, мудрая, и очень добродушная личность. Светлая память одному из лучших людей на свете. Мы никогда ее не забудем», - написали ее ученики из Костаная (Казахстан).

В 1974 году Марина Юрьевна Аничкова после окончания Свердловского театрального училища пришла в труппу Челябинского театра драмы и оставалась верна ему на протяжении 46 лет. За годы работы в театре актриса сыграла более 60 ролей русского и зарубежного репертуара.

«Обладая неординарным талантом, сценическим обаянием, умением вести за собой, Марина Юрьевна органично соединяла в себе два творческих начала: актерское и режиссёрское - с одной стороны, дар сценариста и организатора - с другой», - подчеркивают в театре.

С 1994 года она успешно занималась преподавательской деятельностью в Челябинском государственном институте культуры, передавая свои профессиональные знания молодому поколению актёров и режиссёров. Ее ученики успешно работают в театрах России и Казахстана.

В 1996 году Марине Аничковой было присуждено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Марина Юрьевна является основателем, бессменным директором и режиссёром Всероссийского конкурса актёрской песни имени Клавдии Шульженко, объединяя артистов разных поколений, регионов и театральных школ.

Коллектив Челябинского театра драмы, министр культуры, агентство «Урал-пресс-информ» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Марины Юрьевны.

«В наших сердцах Марина Юрьевна навсегда оставит добрую память о блистательно сыгранных ролях и образах, отличавшихся очарованием, элегантностью», - отмечает Алексей Бетехтин.

 

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