Ушла из жизни актриса Челябинского драмтеатра Марина Аничкова

Сегодня, 15 октября, ушла из жизни актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова.

Об этом сообщается на сайте театра.

«Сегодня весь день нахожусь в шоковом состоянии. Ушла из жизни талантливая, энергичная, заряженная идеями и талантом - Марина Аничкова, - написал на своей странице в Инстаграм министр культуры области Алексей Бетехтин. - Для меня это потрясение, тяжело и очень больно. Это человек, близкий нам».

«Блестящая актриса, талантливый режиссёр, сценарист, активный театральный деятель и превосходный педагог…», - отмечают коллеги.

«Марина Юрьевна была очень тонкой натуры человек, женственная, мудрая, и очень добродушная личность. Светлая память одному из лучших людей на свете. Мы никогда ее не забудем», - написали ее ученики из Костаная (Казахстан).

В 1974 году Марина Юрьевна Аничкова после окончания Свердловского театрального училища пришла в труппу Челябинского театра драмы и оставалась верна ему на протяжении 46 лет. За годы работы в театре актриса сыграла более 60 ролей русского и зарубежного репертуара.

«Обладая неординарным талантом, сценическим обаянием, умением вести за собой, Марина Юрьевна органично соединяла в себе два творческих начала: актерское и режиссёрское - с одной стороны, дар сценариста и организатора - с другой», - подчеркивают в театре.

С 1994 года она успешно занималась преподавательской деятельностью в Челябинском государственном институте культуры, передавая свои профессиональные знания молодому поколению актёров и режиссёров. Ее ученики успешно работают в театрах России и Казахстана.

В 1996 году Марине Аничковой было присуждено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Марина Юрьевна является основателем, бессменным директором и режиссёром Всероссийского конкурса актёрской песни имени Клавдии Шульженко, объединяя артистов разных поколений, регионов и театральных школ.

Коллектив Челябинского театра драмы, министр культуры, агентство «Урал-пресс-информ» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Марины Юрьевны.

«В наших сердцах Марина Юрьевна навсегда оставит добрую память о блистательно сыгранных ролях и образах, отличавшихся очарованием, элегантностью», - отмечает Алексей Бетехтин.