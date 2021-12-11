В 100-летний юбилей челябинского театра драмы высокими наградами отметили выдающихся актеров

Театр драмы имени Наума Орлова 9 декабря отпраздновал свой первый 100-летний юбилей. Со знаменательным событием театр поздравил президент России Владимир Путин, направив в адрес театра правительственную телеграмму.

«… Отрадно, что все эти годы Челябинский театр драмы имени Наума Орлова служит настоящим центром притяжения для ценителей и знатоков искусства, для жителей и гостей столицы Южного Урала …» – сказано в телеграмме.

В день своего столетия на большой сцене встретились прошлое и настоящее театра. Гости увидели представление в стиле театрального капустника с танцами, песнями и отрывками из знаковых спектаклей. На праздник пришло больше 400 гостей, в числе которых директора театров и других организаций культурной сферы Челябинской области, актеры и режиссеры, чья карьера начиналась на подмостках челябинской драмы. Сегодня многие из них являются ведущими актерами и постановщиками лучших российских театральных трупп.

Коллектив театра поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пришедший на праздник с супругой. Губернатор отметил, что театр – это, прежде всего, люди, которые служат в театре.

«Надо вспомнить всех тех, кто в течение этих ста лет работал в театре. И, конечно, я бы хотел отметить и нынешнее поколение артистов, кто дарит нам с вами, тем, кто живет сейчас, свой талант. Мы любим наш театр, любим приходить сюда, любим премьеры. Со знанием дела об этом говорю, у меня супруга не пропускает ни одну премьеру. Нельзя не вспомнить Наума Юрьевича Орлова, бессменного художественного руководителя. В течение 30-ти лет он руководил театром и во многом все те традиции, которые были заложены при нем, сохраняются. Считаю, это тот багаж, который позволяет добиваться новых творческих успехов», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона вручил региональные награды актерам: звание «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» присвоено Михаилу Гребню и Николаю Осминову, почетной грамотой Губернатора Челябинской области отмечена Татьяна Власова, благодарностью Губернатора Челябинской области – Ксения Зузнева.

От имени Совета Федерации театр поздравила сенатор Маргарита Павлова, которая вручила народному артисту России Борису Петрову благодарственное письмо Валентины Матвиенко.

Наградами Законодательного собрания Челябинской области отмечены директор театра Елена Петрова, народная артистка России Валентина Качурина, хореограф Мария Грейф, артисты Вадим Долговых и Ольга Рождественская. Награды вручал Председатель ЗСО Александр Лазарев.