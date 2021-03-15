В 2021 году в обновление детской филармонии Челябинска инвестируют 63 миллиона рублей
В 2021 году на завершение реконструкции детской филармонии в Челябинске будет направлено 63 миллиона рублей. Работы завершатся в текущем году.
Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Здание детской филармонии, построенное в 1972 году, было закрыто в 2008 году из-за аварийного состояния. В 2017 году принято решение о ее реконструкции в рамках государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области».
В ноябре 2019 года минстрой объявил торги на проведение реконструкции. Победителем было признано ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (единственный участник). Сумма контракта – 171 миллион 318,497 тысячи рублей.
Согласно постановлению правительства области, в 2021 году будет направлено еще 63 миллиона рублей из областного бюджета на реконструкцию.
В 2021 году совместно с министерством культуры для детской филармонии закупят свето-звуковое оборудование и музыкальные инструменты.
Планируется, что детская филармония примет первых гостей в 2021 году (изначально было намечено открыть в 2020 году).
После реконструкции полезная площадь для занятий творческих коллективов увеличится на одну тысячу квадратных метров (за счет надстроя второго этажа и пристроя входной группы со стороны двора). Вместимость зрительного зала вырастет почти в три раза – со 150 до 400 мест.
На первом этаже расположатся вестибюль и выставочные холлы. На втором этаже предусмотрены учебные классы и репетиционные площадки, гримерные и костюмерные, современная звукозаписывающая студия, выставочный зал.
В детской филармонии будут представлены все музыкальные направления: классическое, современное, народное и эстрадно-джазовое.
Ранее губернатор Алексей Текслер анонсировал, в обновленной филармонии будет открыта школа имени знаменитого джазового Игоря Бутмана.