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В Челябинск на фестиваль «Огни Урала» съедутся мастера со всей России

В Челябинске пройдет фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала». Горожане смогут приобрести изделия из драгоценных и полудрагоценных камней с четвертого по седьмое марта, сообщили в пресс-службе Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

«Огни Урала» – уникальный проект в жизни нашего города. Это яркое событие в мире

камнерезного и ювелирного искусства, которое дарит много положительных эмоций своим

посетителям, - отметили в пресс-службе. - Подобные фестивали проходят 5 раз в год уже больше десяти лет, поэтому стали доброй традицией, но каждый фестиваль отличается от предыдущего как по ассортименту, так и по участникам».

Фестиваль пройдет в зале имени архитектора Е.В. Александрова. Там соберутся производители, ювелиры, камнерезы и мастера камня не только со всего Уральского региона, но и со всей России.

Челябинцы увидят изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль пройдет в Челябинском музее изобразительных искусств на площади Революции, 1. Время работы: с 11.00 до 19.00.