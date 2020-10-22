ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинск прибыли сокровища Востока из музеев Московского Кремля

Культура
Сегодня, 10:50
Размер текста

Завтра, 23 октября, в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске откроется выставка «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля». Здесь будет представлено около двухсот уникальных памятников декоративно-прикладного искусства из кремлевских коллекций – великолепные произведения восточных мастеров XV–XX веков. Значительная их часть происходит из сокровищниц русских царей и императоров. Многие драгоценные экспонаты были поднесены русским царям послами восточных государств, другие – приобретены для украшения дворцовых покоев или взяты русскими войсками в качестве трофеев во время боевых действий.

Выставочная экспозиция состоит из семи разделов, каждый из которых отражает отношения России с той или иной частью Востока. Один из разделов посвящен Османской империи, регулярные контакты с которой сложились у России уже с конца XV века. В XVI–XVII веках турецкая культура оказывала большое влияние на вкусы и предпочтения русской знати, высоко ценившей оружие и ювелирные изделия, предметы роскоши, конскую сбрую и редкие ткани, созданные на территории Османской империи. На выставке представлены усыпанные драгоценными камнями запоны, которыми украшали светские и церковные одеяния, оружие и конскую сбрую, уникальные образцы турецких тканей XVII века, а также парадное оружие и конское убранство, использовавшееся в XVII–XVIII веках для парадных выездов государей.

Важную роль в экспозиции играют памятники, созданные мастерами Ирана, торговые и дипломатические связи с которым были очень важны для России. Из Ирана в Россию вывозили высоко ценившиеся узорчатые шелковые ткани, булатные клинки и драгоценные камни. В разделе, посвященном Ирану, посетители увидят драгоценное конское убранство, украшенные эмалями и драгоценными камнями кинжалы XVII–XVIII веков.

Связи России и народов Кавказа в XVI–XVIII веках будут представлены образцами кавказского холодного и огнестрельного оружия, украшенными традиционными кавказскими орнаментами в излюбленных местными мастерами-серебряниками техниках чеканки с чернью, инкрустации и насечки золотом.

Другие разделы расскажут о контактах России с народами Средней и Юго-Восточной Азии, с Китаем и Индией. Среди уникальных памятников – редкие произведения китайского камнерезного искусства, оружие из коллекций российских императоров, а также холодное оружие, поднесенное в дар руководству СССР в середине XX века. Гости выставки увидят тончайшие серебряные филиграни мастеров Гоа, яркие и сложные эмали ювелиров Лакхнау, кинжалы с нефритовыми рукоятями, инкрустированными драгоценными камнями и золотом, щит из кожи носорога и традиционную индийскую саблю – тулвар.

Выставка, многие экспонаты которой впервые покинули стены Кремля, будет работать до 7 февраля будущего года и будет интересна как профессионалам, так и широкой публике.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Культура
15.10.20 11:02
В Историческом музее Челябинска представлены лучшие работы международного студенческого конкурса дизайна
Культура
06.10.20 17:28
«Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск
Общество
06.10.20 10:32
Ко Дню героев Танкограда
Как Челябинск стал танковой столицей СССР
Культура
05.10.20 10:35
Исторический музей готовится к «Дебаркадеру-2020»
09.10.20 15:28
Культура в Челябинске несет потери, но все же находит новые средства взаимодействия с публикой
06.10.20 17:28
«Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск
05.10.20 10:35
Исторический музей готовится к «Дебаркадеру-2020»
05.10.20 09:40
Челябинская актриса стала участницей столичной арт-лаборатории «Кукольник.Возвращение»
01.10.20 17:15
Юбилейный «Омнибус» за «круглым столом» поделился планами на новый сезон
01.10.20 12:49
«Три толстяка» открывают новый сезон Озёрского театра кукол
30.09.20 15:31
В день своего 85-летия Челябинский театр кукол сыграет «Полонез Огинского»
30.09.20 11:28
Челябинский НХТ открывает зрителям своего МакДонаха
29.09.20 18:08
«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»
28.09.20 15:59
В Сочи с премьерой "From Duke to Beatles" успешно выступил «Уральский диксиленд»
Общество
Сегодня, 11:39
В Челябинской области за сутки подтверждено 123 новых случая ковида
Общество
Вчера, 23:02
Ирина Гехт назвала возмутительной историю о сборе средств для «нуждающихся» медиков Златоуста
Новости
Сегодня, 11:34
Общество
Скейт-площадка в Кыштыме должна быть доработана
Сегодня, 11:11
Происшествия
В Сосновском районе автоледи насмерть сбила пешехода
Сегодня, 10:41
Происшествия
В Златоусте аферисты представляются сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области
Сегодня, 10:25
Общество
Аналитики МегаФон рассказали о кинопристрастиях жителей Челябинской области
Сегодня, 10:11
Экономика
ОНФ заподозрил чиновников Красноармейского района в неэффективном расходовании бюджетных средств
Материалы рубрики
19.10.20 13:59
Культура
Челябинский театр кукол запускает «Соломенного жаворонка» в сеть
15.10.20 11:02
Культура
В Историческом музее Челябинска представлены лучшие работы международного студенческого конкурса дизайна
14.10.20 16:32
Культура
Мюзикл «Алиса в стране чудес» научит челябинцев бороться с детскими комплексами
13.10.20 14:37
Культура
Джазмену Алексею Козлову исполняется 85 лет
06.10.20 17:28
Культура
«Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск
Теги
Исторический музей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика