В Челябинске 24 декабря выступит Хор Турецкого с Новогодним шоу

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.10.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Активисты партии «Справедливая Россия-За Правду» в Челябинской области помогают не только участни
10.10.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.10.2023

Превращение пустыря в челябинском поселке Смолино в сквер обойдется в 21 миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.10.2023

Упавшее на детскую горку в Челябинске дерево убрали, еще два опасных дерева спилят

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2023

В челябинском парке Дружбы до середины ноября появится площадка для собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2023

В Чебаркуле по жалобам жителей бывшего военного городка начата прокурорская проверка

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2023

Пенсионеры получили подарки от Благотворительного фонда РМК
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В Челябинске 24 декабря выступит Хор Турецкого с Новогодним шоу

«Новогоднее шоу» от Хора Турецкого –уже 24 декабря (0+)

Традиционное Новогоднее шоу арт-группы «Хор Турецкого» состоится 24 декабря в МТС Live Hall, Основной зал.

Прозвучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, которые можно услышать только на живых концертах, а также авторские композиции. Феноменальные голоса от баса-профундо до мужского сопрано, яркая харизма исполнителей, невероятная энергетика, яркие спецэффекты и волшебство на сцене подарят хорошее настроение на весь наступающий год.Зрители погрузятся в настоящую музыкальную сказку, а желания, загаданные под любимую композицию, обязательно сбудутся! Подарите себе незабываемый новогодний вечер c первой в мире арт-группой «Хор Турецкого».

Отзывы из открытых источников:

«Уже через пять минут после начала концерта я поняла, что влюбилась в мощь шикарных голосов, в мужскую харизму, в гармоничное звучание разных тембров, в артистичность и сплоченность данного коллектива. В атмосферу, которую артисты создавали на сцене и в зале.У меня бегали мурашки по коже. Я была очарована, шокирована. И счастлива, что оказалась там» - поделилась впечатлениями от концерта Conscientia.

 «Отлично настроенный звук. После концерта переслушала некоторые музыкальные произведения и поняла, что в записи звучит хуже. Живой звук – это, конечно, чудо. Есть два необычных голоса, так сказать, визитные карточки хора: тенор-альтино и бас-профундо. Просто изумляют. Это нужно услышать вживую, чтобы понять, какие чувства возникают. Нравится общий уровень исполнения. Слух радуется не только двум уникальным голосам, но и каждому участнику хора, и всем голосам вместе. Приятно смотреть на музыкантов, они стараются наполнить сцену движением, показать себя. Одним словом, радуют (музыкой и движением). Покоряет рок-аранжировка почти всех музыкальных произведений от оперных арий до попсовых песенок. Очень мощно получается в итоге…  »- написала optochka705.

 «Ах, какие голоса, никакой фанеры, весь концерт живьем на высокой отдаче.И выкладывались певцы по полной, пели и играли от души. Драйв и позитив, исходящие от певцов, вскоре захватили весь зал. Очень понравился мне и сам руководитель коллектива - Михаил Борисович Турецкий. Он сам шикарно вел концерт, предлагал и залу подпевать песни. Зал активно включался, ведь большинство песен, которые в этом новогоднем концерте исполнял "Хор Турецкого" были знакомы с юности и дороги нашим сердцам.Репертуар концерта очень удачно подобран.Накануне Нового года коллектив начал свой концерт с новогодних и зимних, широко известных всем песен. Их довольно таки много в репертуаре этого великолепного коллектива.Снежное оформление сцены, новогодние инсталяции и отлично звучащие в исполнении "Хора Турецкого" песни "У леса на опушке жила зима в избушке", "Если б не было зимы", "Снег кружится" и многие другие песни и их чудесное исполнении шикарными, спетыми голосами певцов, сразу же создали праздничное новогоднее настроение в зале.Я буквально очарована таланом участников хора Турецкого. До сих пор я под впечатлением от их уникальных голосов. Ах, какой качественный вокал, сколько эмоций. Концерт прекрасно выстроен: звучат различные мелодии, собрано много стилей музыки. В концерте "Хора Турецкого" звучали и популярные попсовые мелодии, и оперные арии, и знаменитые роковые хиты. Ребята играли на разных инструментах бесподобные соло.А какой бас у одного из членов музыкального коллектива Евгения Кульмиса! Такой бас-профундо не в каждом оперном коллективе встретишь. Мне вдвойне приятно что Евгений, оказывается, родом из города Копейска Челябинской области. В этом городе родилась когда- то и я. Так что я с удовольствием слушала необычный бас этого певца. Браво, Хор Турецкого!Бесподобный концерт- живой звук, сильнейшие голоса, талантливые певцы, драйв и позитив, отличнейший репертуар»-отзыв от Nikita 3553.

Новогоднее шоу арт-группы «Хор Турецкого» 24 декабря в МТС Live Hall, Основной зал (0+).Билеты во всех кассах города.

Хор Турецкого
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Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу

06.10.2023 16:17

В Челябинской области силовики встали на защиту леса от преступной вырубки

06.10.2023 16:11

Седьмого октября у православных - Покровская родительская суббота

06.10.2023 15:50

В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта

06.10.2023 15:46

На Митрофановском и Сухомесовском кладбищах Челябинска ремонтируют дороги

06.10.2023 15:31

В Челябинске устраняют последствия аварии на ТЭЦ-3, ситуация на контроле прокуратуры

06.10.2023 14:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)

06.10.2023 14:18

Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус

06.10.2023 14:17

В День героев Танкограда открылась выставка «Южный Урал – кузница Победы»

06.10.2023 14:05

Закон о запрете продажи несовершеннолетним южноуральцам зажигалок вступит в силу в ноябре

06.10.2023 13:48

В Курчатовском районе Челябинска построят муниципальный детский сад на 140 мест

06.10.2023 13:36

Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках

06.10.2023 13:12

В Катав-Ивановском районе улетел в кювет и перевернулся грузовик, водитель погиб

06.10.2023 13:07

Виртуальная Ева защищает от спамеров и мошенников все большее число абонентов

06.10.2023 12:24

В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер

06.10.2023 12:12

Затопление домов Верхнего Уфалея канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности

06.10.2023 11:11

В Челябинске в честь Дня народного единства состоится фестиваль национальных кухонь

06.10.2023 10:26

Челябинская область отправила на передовую медицинскую кровать для танкистов

06.10.2023 10:12

Герою СВО в Челябинске торжественно вручили медаль Жукова

06.10.2023 10:08

В челябинском сквере «Молодежный» будет еще больше тропинок

06.10.2023 09:03

Челябинская область отмечает День героев Танкограда

06.10.2023 08:49

В Челябинске временно изменилась конечная остановка автобусного маршрута №9

05.10.2023 22:21

Анонсы событий и мероприятий на 6 октября (18+)

05.10.2023 18:45

В Миассе отопительный сезон начался пятого октября

05.10.2023 17:50

Челябинская область вошла в ТОП «Золотой осени» России