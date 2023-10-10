В Челябинске 24 декабря выступит Хор Турецкого с Новогодним шоу

Традиционное Новогоднее шоу арт-группы «Хор Турецкого» состоится 24 декабря в МТС Live Hall, Основной зал.

Прозвучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, которые можно услышать только на живых концертах, а также авторские композиции. Феноменальные голоса от баса-профундо до мужского сопрано, яркая харизма исполнителей, невероятная энергетика, яркие спецэффекты и волшебство на сцене подарят хорошее настроение на весь наступающий год.Зрители погрузятся в настоящую музыкальную сказку, а желания, загаданные под любимую композицию, обязательно сбудутся! Подарите себе незабываемый новогодний вечер c первой в мире арт-группой «Хор Турецкого».

Отзывы из открытых источников:

«Уже через пять минут после начала концерта я поняла, что влюбилась в мощь шикарных голосов, в мужскую харизму, в гармоничное звучание разных тембров, в артистичность и сплоченность данного коллектива. В атмосферу, которую артисты создавали на сцене и в зале.У меня бегали мурашки по коже. Я была очарована, шокирована. И счастлива, что оказалась там» - поделилась впечатлениями от концерта Conscientia.

«Отлично настроенный звук. После концерта переслушала некоторые музыкальные произведения и поняла, что в записи звучит хуже. Живой звук – это, конечно, чудо. Есть два необычных голоса, так сказать, визитные карточки хора: тенор-альтино и бас-профундо. Просто изумляют. Это нужно услышать вживую, чтобы понять, какие чувства возникают. Нравится общий уровень исполнения. Слух радуется не только двум уникальным голосам, но и каждому участнику хора, и всем голосам вместе. Приятно смотреть на музыкантов, они стараются наполнить сцену движением, показать себя. Одним словом, радуют (музыкой и движением). Покоряет рок-аранжировка почти всех музыкальных произведений от оперных арий до попсовых песенок. Очень мощно получается в итоге… »- написала optochka705.

«Ах, какие голоса, никакой фанеры, весь концерт живьем на высокой отдаче.И выкладывались певцы по полной, пели и играли от души. Драйв и позитив, исходящие от певцов, вскоре захватили весь зал. Очень понравился мне и сам руководитель коллектива - Михаил Борисович Турецкий. Он сам шикарно вел концерт, предлагал и залу подпевать песни. Зал активно включался, ведь большинство песен, которые в этом новогоднем концерте исполнял "Хор Турецкого" были знакомы с юности и дороги нашим сердцам.Репертуар концерта очень удачно подобран.Накануне Нового года коллектив начал свой концерт с новогодних и зимних, широко известных всем песен. Их довольно таки много в репертуаре этого великолепного коллектива.Снежное оформление сцены, новогодние инсталяции и отлично звучащие в исполнении "Хора Турецкого" песни "У леса на опушке жила зима в избушке", "Если б не было зимы", "Снег кружится" и многие другие песни и их чудесное исполнении шикарными, спетыми голосами певцов, сразу же создали праздничное новогоднее настроение в зале.Я буквально очарована таланом участников хора Турецкого. До сих пор я под впечатлением от их уникальных голосов. Ах, какой качественный вокал, сколько эмоций. Концерт прекрасно выстроен: звучат различные мелодии, собрано много стилей музыки. В концерте "Хора Турецкого" звучали и популярные попсовые мелодии, и оперные арии, и знаменитые роковые хиты. Ребята играли на разных инструментах бесподобные соло.А какой бас у одного из членов музыкального коллектива Евгения Кульмиса! Такой бас-профундо не в каждом оперном коллективе встретишь. Мне вдвойне приятно что Евгений, оказывается, родом из города Копейска Челябинской области. В этом городе родилась когда- то и я. Так что я с удовольствием слушала необычный бас этого певца. Браво, Хор Турецкого!Бесподобный концерт- живой звук, сильнейшие голоса, талантливые певцы, драйв и позитив, отличнейший репертуар»-отзыв от Nikita 3553.

Новогоднее шоу арт-группы «Хор Турецкого» 24 декабря в МТС Live Hall, Основной зал (0+).Билеты во всех кассах города.