В Челябинске 4 декабря в ДК ЖД состоится большой концерт группы «Любэ» — «Родина- мать»

Группа «Любэ» с солистом Николаем Расторгуевым выступит с большим концертом «Родина-мать» 4 декабря во Дворце культуры Железнодорожников в 19.00.

Группа была основана в 1989-м году Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым. Идея создания группы принадлежала композитору Игорю Матвиенко, он же является композитором подавляющего большинства песен в репертуаре коллектива. Идея создать группу, резко отличающуюся от традиционной советской эстрады, возникла у Игоря в 1987 году. Поскольку в то время в России происходил расцвет рок-музыки, именно этот жанр был определен как основополагающий для нового проекта, а своё странное название получила с лёгкой руки Николая Расторгуева (жаргонное словечко из детства Николая, означающее «разный», «любой» и тп).

Характерной особенностью группы «Любэ» является невероятное количество хитов — песен, которые стали поистине народными: Атас, Не валяй дурака, Америка, Конь, Там за туманами, Берёзы, Позови меня тихо по имени, Комбат, Давай за, и много-много других — это песни, которые прошли испытание временем и, популярны по сей день! За 30 с лишним лет группа Любэ дала невероятное количество концертов. Живые выступления группы за эти годы увидели миллионы зрителей в России и за рубежом и сопровождались неизменными аншлагами! Следует отметить, что группа с первого своего появления, мгновенно стала популярной. Песни, написанные Игорем Матвиенко вместе поэтами Александром Шагановым и Михаилом Андреевым , практически, все стали хитами; неповторимый тембр Николая Расторгуева; узнаваемый, характерный стиль аранжировок; уникальное общее звучания группы; наличие хоров во многих произведениях, только подчёркивающие самобытность» Любэ»— вот это всё, наверно, и объясняет невероятный успех, популярность и любовь зрителя многие годы!

Отзывы из открытых источников

«В феврале 2019 года мне посчастливилось попасть на концерт группы, они приезжали к нам в Пензу с юбилейным концертом «Любэ 30 лет». Я с детства слышала песни группы "Любэ" на кассетах в машине у папы. И я сейчас я не представлю себе езду за рулем без песен этой группы. Да, я не слушаю их нон-стопом, но они всегда есть. Они мне не надоедают… Как можно не подпевать песне "Атас", "Улочки московские", "Ребята с нашего двора"... Моя сама любимая - это "Мой конь". Их песни становились саунтреками к фильмам. Тут можно вспомнить прекрасный фильм Адмирал и их совместную работу с Викторией Дайнеко, песню "А заря" записали вместе с Сергеем Безруковым и Дмитрием Дюжевым. Еще хотелось бы отметить песню "Комбат", которая очень популярна среди военных - она была записана к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их концерт очень понравился, заполнен был весь зал. Концерт был очень живой, помимо песен, Николай Расторгуев общался со зрителями и рассказывал различные истории из концертной жизни группы. Хочется пожелать группе дальнейшего процветания и новых песен» - поделилась впечатлениями Yanka_08.

«Почти каждая песня хит, и песни знают даже те, кто не любит формат, как у Любэ. Народная группа, народная слава. Группа Любэ существует уже давно, и ее неизменный лидер Николай Расторгуев с его популярным и узнаваемым голосом уже давно стал народным артистом, и интересно, что творчество группы знают все, каждый может назвать хотя бы пару песен, которые слышал. Группа поет просто, без пафоса и лишних понтов, и эта простота и душевность подкупают людей. Концерты группы - это праздник для души, нет никаких спецэффектов, только вокал Расторгуева, знакомые мелодии и щемящее чувство тоски. Из хитов хочется отметить "Мертвые с косами", "Там за туманами", "Позови меня тихо по имени", "Комбат", "Атас", "Давай за", "От Волги до Енисея" и другие. От этих песен веет патриотизмом, любовью к Родине, к ее печальной, но великой истории. Группа выпустила множество замечательных клипов, которые укрепляют гордость и прививают любовь к нашей Родине, при этом все происходит органично, безо всякой риторики. Николай Расторгуев - это замечательный артист, который не стал гоняться за славой и ненужным хайпом, а своей искренностью и неподкупностью вывел группу на такой уровень, который вряд ли повторят современные коллективы… Эта группа - отличный образец, как можно стать популярным, не делая для этого каких-то невероятных вещей. Нужно просто любить свое дело, свою страну и своих поклонников, творить для них и отдавать всего себя»-прокомментировала в открытых источниках интернета Людонечка.

Более тридцати лет прошло со дня появления» Любэ» на сцене, третье поколение зрителей приходит на концерты группы —судя по отзывам зрителей песни группы «Любэ» не потеряли своей актуальности, привлекательности и по сей день!

Большой концерт группы «Любэ»- «Родина-мать» 4 декабря во ДК Железнодорожников в 19.00 (12+). Билеты можно купить здесь.

Реклама ИП Давыдов Олег Михайлович