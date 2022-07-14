В Челябинске 7 октября состоится концерт Олега Погудина « Романс»

Олег Погудин — певец, выдающийся исполнитель камерной музыки, народный артист РФ, лауреат Царскосельской художественной премии, молодежной премии «Триумф», премии Виктора Розова «Хрустальная роза», премии правительства Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

Имя Олега Погудина неразрывно связано с классикой вокальной камерной музыки и русского романса: от классического (Глинки, Чайковского, Рахманинова) до городского.

Олег Погудин — единственный исполнитель с таким всеобъемлющим романсовым репертуаром: он исполняет романсы, созданные в нашей стране на протяжении почти полутора столетий: с начала девятнадцатого века до второй половины века двадцатого.

Артист вывел русский классический романс на большие концертные площадки и одновременно сделал романс городской академическим жанром, превратив то, что было любимо Рахманиновым и Блоком, в достояние современной культуры и напомнив, что эти простые «песенки» спасли великую традицию русской литературы, все время обращавшейся к человеческому сердцу и лучшему в нем. «Недопетой песней Серебряного века» и частью его культуры называет артист русский романс.

Артист сотрудничает с целым рядом прославленных коллективов, среди которых БСО им. П.И. Чайковского, Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», оркестр народных инструментов имени Осипова, однако большинство его выступлений проходит в сопровождении камерного ансамбля музыкантов- виртуозов, работа с которыми продолжается уже более 20 лет и вместе с которыми Олег Погудин выйдет на челябинскую сцену.

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