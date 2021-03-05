В Челябинске пассажиров провожал в путь полицейский «цветочный» патруль

Браконьеры закинули в Увильды запрещенные законом сети и были задержаны

На 8 Марта виновницы торжества получат в подарок умные часы, а не смартфоны

В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков

«Мы постоянно на работе»: полицейские поздравили дам с 8 марта

«Железная леди» цинкового завода рассказала о работе на производстве

Дорожники не могут очистить Челябинск из-за брошенных вдоль дорог автомобилей

В прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничествах при реконструкции аэропорта Челябинска

В Челябинске для милых дам серьезных профессий споет «Хор Турецкого»

В Челябинске девятого марта состоится праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню. Выступление легендарного «Хора Турецкого» станет чудесным подарком для сотрудниц сфер здравоохранения, образования и социальной сферы, перед которыми прославленный коллектив выступит во дворце спорта «Юность».

Концерт состоится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организатором выступил региональный «Союз женщин». Генеральным партнером события стала группа компаний «Ариант» – один из лидеров пищевой промышленности Южного Урала.

Планируется, что концерт посетят 2 700 человек. Гостей ожидает яркое и харизматичное шоу, ведь перед публикой выступит «Хор Турецкого» - замечательный российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является заслуженный и народный артист России Михаил Турецкий.

Каждый артист хора обладает уникальным голосом, мощной энергетикой и невероятной мужской харизмой. Диапазон солистов группы - с половиной октавы, от баса до сопрано.