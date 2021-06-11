В Челябинске феерично выступил любимый тысячами сердец Глеб Самойлов - исполнитель с бешеной энергетикой и своим особым, неповторимым стилем.

Концерт потрясающего исполнителя состоялся в ресторане Maximilians вчера вечером, десятого июня, и стал настоящим подарком для поклонников лидера «Агаты Кристи».

Люди в зале – их было около тысячи человек – пели, хлопали, кричали, поднимали вверх руки: бурно приветствовали любимого артиста и от души наслаждались особенной атмосферой, которую всегда создает на своих концертах «Агата Кристи» и, конечно, Глеб Самойлов.

В этот свой приезд в Челябинск исполнитель исполнил не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр-вертолёт», «Опиум для никого», «Чёрная луна», но и «диковинные раритеты» - «Бесса мэ», «Вольно!» и «В интересах революции».

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Кроме того, на вчерашнем концерте Глеб Самойлов провозгласил: «Свободу политзаключенным!».

«Вечер получился очень атмосферным», - поделился своими впечатлениями от концерта челябинец по имени Алексей.