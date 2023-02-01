01.02.2023
В Челябинской области построили более 7,8 тысячи домов в 2022 году
01.02.2023
В Челябинске готовят к открытию «Город мастеров» и обещают немало сюрпризов
31.01.2023
В отношении проректора педуниверситета и замдиректора института возбуждено уголовное дело
31.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое февраля (18+)
31.01.2023
За сутки ковид подтвердили у 97 южноуральцев, выздоровело 72, умер один
31.01.2023
В Историческом музее Южного Урала «распустится» уральское чудо – «Каменный цветок»
В Челябинске готовят к открытию «Город мастеров» и обещают немало сюрпризов
31.01.2023
В Историческом музее Южного Урала «распустится» уральское чудо – «Каменный цветок»
31.01.2023
Тактильную коллекцию Исторического музея Челябинска пополнила средневековая кольчуга
19.01.2023
В Историческом музее отметят юбилей главного экспоната - челябинского метеорита (6+)
19.01.2023
Художница по фарфору Елена Щетинкина проведет в Историческом музее авторскую экскурсию (12+)
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023