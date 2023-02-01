В Челябинске готовят к открытию «Город мастеров» и обещают немало сюрпризов

В Челябинске седьмого февраля в 14 часов в стенах Государственного исторического музея Южного Урала торжественно откроется «Город мастеров».

Традиционная выставка-конкурс детского творчества – совместный проект музея с дворцом пионеров и школьников имени Крупской. Работать в музейно-выставочном центре «Город мастеров» будет до конца зимы. В этот период времени все желающие смогут познакомиться с лучшими работами

декоративно-прикладного творчества челябинских школьников.

Как отмечают в Историческом музее, выставка проводится каждый год и всегда вызывает большой интерес посетителей.

Экспонаты «Города мастеров» - самые разнообразные. Попадают на выставку те работы, которые могут похвастаться оригинальностью замысла или техническим новаторством, а также соответствуют художественным критериям. Жюри обращает внимание на сочетание используемых материалов и отсутствие плагиата.

На выставку попадают работы индивидуальные и коллективные, плоскостные и объемные. «Город мастеров-2023» порадует даже работами из мира кинетического искусства.

Интересно, что на выставки творчества челябинских школьников попадают и работы, создаваемые месяцами и годами. И нынешний «Город мастеров» – не исключение.