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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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31.01.2023

В Историческом музее Южного Урала «распустится» уральское чудо – «Каменный цветок»
Государственный исторический музей Южного Урала
Дворец пионеров
Культура
01.02.2023 09:39
Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

В Челябинске готовят к открытию «Город мастеров» и обещают немало сюрпризов

В Челябинске седьмого февраля в 14 часов в стенах Государственного исторического музея Южного Урала торжественно откроется «Город мастеров».

Традиционная выставка-конкурс детского творчества – совместный проект музея с дворцом пионеров и школьников имени Крупской. Работать в музейно-выставочном центре «Город мастеров» будет до конца зимы. В этот период времени все желающие смогут познакомиться с лучшими работами

декоративно-прикладного творчества челябинских школьников.

Как отмечают в Историческом музее, выставка проводится каждый год и всегда вызывает большой интерес посетителей.

Экспонаты «Города мастеров» - самые разнообразные. Попадают на выставку те работы, которые могут похвастаться оригинальностью замысла или техническим новаторством, а также соответствуют художественным критериям. Жюри обращает внимание на сочетание используемых материалов и отсутствие плагиата.

На выставку попадают работы индивидуальные и коллективные, плоскостные и объемные. «Город мастеров-2023» порадует даже работами из мира кинетического искусства.

Интересно, что на выставки творчества челябинских школьников попадают и работы, создаваемые месяцами и годами. И нынешний «Город мастеров» – не исключение.

Государственный исторический музей Южного Урала
Дворец пионеров
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Прокуратура помогла 82-летнему челябинцу получить знак «Жителю блокадного Ленинграда»

28.01.2023 13:34

В отношении живодера из Златоуста, повесившего собаку, возбуждено уголовное дело

28.01.2023 12:46

В Челябинской области добровольцы активно помогают полицейским ловить преступников

28.01.2023 11:16

Рожденный в Челябинске «Русский мир» объединил всю страну

28.01.2023 10:50

Лауреат «Золотой лиры» Янис Грантс проведет творческую встречу с челябинцами

28.01.2023 10:35

В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли пятеро молодых мужчин

27.01.2023 18:55

«Уралочка» подарила радость детям Златоуста

27.01.2023 18:49

Юная жительница Южного Урала стала трёхкратным призёром проекта «Поколение М»

27.01.2023 18:39

Златоуст ужаснулся жуткой находке: на городской улице обнаружены цинковые гробы