В Челябинске ищут подрядчика на ремонт фасада органного зала, желающих заняться подсветкой не нашлось

В Челябинской области объявлен аукцион на текущий ремонт фасада объекта культурного наследия регионального значения - зала органной и камерной музыки «Родина». На эти цели предусмотрено 13,7 миллиона рублей. Ранее никто не заявился на торги по выполнению работ по подсветке здания.

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Единой информационно системы в сфере закупок.

Заказчик – Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области».

Заявки принимаются до восьми часов утра (время московское) 24 августа. Особо оговаривается, что подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Начальная (максимальная) цена контракта - 13 миллионов 704 тысячи 966,22 рубля. Источник финансирования ремонтных работ - бюджет Челябинской области.

К работам по ремонту фасада зала органной и камерной музыки «Родина» необходимо будет приступить пятого сентября и завершить их до первого ноября 2022 года.

Предстоит очистить от загрязнений и граффити фасадные поверхности здания, двери и окна, подготовить к покраске и перекрасить стены.

«При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы и конструкции должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам», - подчеркивается в документации.

Все работы должны быть выполнены в соответствии со сметой, местными и общими регламентами, а также ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Подрядчик должен будет предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

Ранее на площадке объявили торги на подсветку здания. На выполнение работ по монтажу системы архитектурно-художественного освещения фасадов выделено 15,5 миллиона рублей. Заявки принимались до 16 августа. Но по окончании этого срока не было подано ни одной заявки на участие в закупке