17.08.2022
За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один
17.08.2022
Кино за колючей проволокой: в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Надежда»
17.08.2022
Перекресток Калининского района вместо цветников «украсили» незаконные ларьки
17.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 23 августа
17.08.2022
В Челябинской области создадут центр компетенций по аэродромному оборудованию
16.08.2022
В Челябинской области набирает темпы уборка зерна
В Челябинске ищут подрядчика на ремонт фасада органного зала, желающих заняться подсветкой не нашлось
18.12.2018
Челябинская филармония объявляет о начале Новогодней кампании
30.11.2015
Мировые органные шедевры и премьеры челябинских композиторов прозвучат в Челябинской филармонии
02.10.2015
Итальянский органист, детский джаз и Есенин в музыке на афише Челябинской филармонии
14.09.2015
На этой неделе в Челябинской филармонии стартует фестиваль «Фрау орган» и открывается новый сезон
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022