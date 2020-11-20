В Челябинске концерт «Уральский перепляс представляет» состоится в новом формате

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Завтра, 21 ноября, в Челябинске в рамках проекта «Уральский перепляс представляет» пройдет концерт лучших самодеятельных коллективов.
Участники проекта выйдут на сцену ДК Железнодорожников. Видеоверсия концерта будет транслироваться в сети интернет, в телевизионном эфире «Копейск ТРК» и телерадиокомпании Global TV в Коркинском, Еманжелинском, Увельском, Пластовском районах, Южноуральске, Копейске и других населенных пунктах.
Напомним, что с 10 октября по 21 ноября в Челябинской области планировалось проведение концертов народного танца в рамках проекта «Уральский перепляс представляет», реализуемого Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области.
Ограничения, вызванные эпидемией, внесли в план мероприятий свои корректировки. Но организаторы приняли решение не лишать зрителей возможности получить положительный эмоциональный заряд, который дает народный танец.
«Сегодня к нашим основным целям — популяризации народной хореографии и содействия патриотическому воспитанию молодежи — добавилась еще одна, не менее важная — поддержание морального духа и бодрого настроения наших земляков – жителей Челябинской области. Зажигательный народный танец не раз доказывал свою способность дарить яркие эмоции, радость и позитивный настрой, - говорит директор Фонда развития народного танца Карташовой-Реус Ольга Палей. — Кроме того, онлайн-концерты становятся сегодня новой реальностью. Поэтому у нас совершенно не было сомнений в том, стоит ли переводить проект в цифровой формат. Мы постарались сделать так, чтобы он был доступен всем категориям зрителей. В том числе тем, кто не имеет доступа к компьютеру. В этом нам на помощь пришли партнеры — областные телекомпании. Поэтому уже в ближайшее время «Уральский перепляс представляет» ждет встреча со своими зрителями.
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