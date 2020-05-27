В Челябинске медиаволонтеры помогают Историческому музею продвигать онлайн-проекты

В Челябинске медиаволонтеры74 отработали вместе с Государственным историческим музеем Южного Урала несколько культурных и исторических проектов, показав хорошие результаты. Их участие оказалось как нельзя кстати в период самоизоляции.

Проект Медиаволонтер74, #Лучшесмузеем стартовал месяц назад. Сегодня в активе - около трех десятков человек. В их числе – школьники, студенты и взрослые люди. Проверка юбилеем Победы и международной акцией «Ночь музеев» показала, что каждый из них — это надежный помощник, помогающий привлечь большее число людей к культурным и социальным проектам.

Добровольцы знакомят с онлайн-выставками и образовательными проектами людей в соцсетях. Они не только рассказывают аудитории о готовых информационных продуктах, но и участвуют в их создании.

Например, в рамках трех онлайн-проектов «В каждой семье свой Герой», «Когда предметы говорят о войне» и «Южный Урал. Дорога к Победе» они собирают ценные материалы об участниках войны и связанных с ней предметах, публикует их у себя в группе ВКонтакте.

Кроме того, они озвучивают их для подкаста «В каждой семье свой герой» в социальной сети «ВКонтакте». Материалы подкаста также дублируются в «Яндекс.Дзен».

Активное участие медиаволонтеры приняли и в акции «Ночь музеев», делая репосты, оставляя лайки и комментарии. В одной только группе «Медиаволонтеры74» ВКонтакте о ходе акции прочитали более 8 тысяч человек.

Напомним, что проект #Лучшесмузеем реализуется в рамках программы «Волонтеры культуры», входящей в национальный проект «Культура» и федеральный проект «Творческие люди». Они направлены на поддержку добровольческих движений России.

Медиаволонтером может стать каждый, независимо от возраста и социального статуса. Главное условие – наличие компьютера или любого другого гаджета, подключенного к интернету.

Участники проекта #Лучшесмузеем получат сертификаты участников волонтерского движения от Государственного исторического музея Южного Урала. Желающим присоединиться нужно написать сообщение в группы Медиаволонтеры74 #Лучшесмузеем в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.