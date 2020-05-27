ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Культурный код

В Челябинске медиаволонтеры помогают Историческому музею продвигать онлайн-проекты

Культура
Сегодня, 10:59

В Челябинске медиаволонтеры74 отработали вместе с Государственным историческим музеем Южного Урала несколько культурных и исторических проектов, показав хорошие результаты. Их участие оказалось как нельзя кстати в период самоизоляции.

Проект Медиаволонтер74, #Лучшесмузеем стартовал месяц назад. Сегодня в активе - около трех десятков человек. В их числе – школьники, студенты и взрослые люди. Проверка юбилеем Победы и международной акцией «Ночь музеев» показала, что каждый из них — это надежный помощник, помогающий привлечь большее число людей к культурным и социальным проектам.

Добровольцы знакомят с онлайн-выставками и образовательными проектами людей в соцсетях. Они не только рассказывают аудитории о готовых информационных продуктах, но и участвуют в их создании.

Например, в рамках трех онлайн-проектов «В каждой семье свой Герой», «Когда предметы говорят о войне» и «Южный Урал. Дорога к Победе» они собирают ценные материалы об участниках войны и связанных с ней предметах, публикует их у себя в группе ВКонтакте.

Кроме того, они озвучивают их для подкаста «В каждой семье свой герой» в социальной сети «ВКонтакте». Материалы подкаста также дублируются в «Яндекс.Дзен».

Активное участие медиаволонтеры приняли и в акции «Ночь музеев», делая репосты, оставляя лайки и комментарии. В одной только группе «Медиаволонтеры74» ВКонтакте о ходе акции прочитали более 8 тысяч человек.

Напомним, что проект #Лучшесмузеем реализуется в рамках программы «Волонтеры культуры», входящей в национальный проект «Культура» и федеральный проект «Творческие люди». Они направлены на поддержку добровольческих движений России.

Медиаволонтером может стать каждый, независимо от возраста и социального статуса. Главное условие – наличие компьютера или любого другого гаджета, подключенного к интернету.

Участники проекта #Лучшесмузеем получат сертификаты участников волонтерского движения от Государственного исторического музея Южного Урала. Желающим присоединиться нужно написать сообщение в группы Медиаволонтеры74 #Лучшесмузеем в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
21.05.20 12:22
Для вас поет Дмитрий Назаров
20.05.20 10:32
Для вас поют исполнители из Сербии – Ксения и Милан Златковичи
19.05.20 10:26
Для вас поет Владимир Ошеров
18.05.20 15:32
Златоустовский "Омнибус" продолжает радовать и удивлять своих зрителей
18.05.20 10:03
Для вас поет Елена Роткина (Каменских)
15.05.20 15:16
Исторический музей в Челябинске зовет на «Ночь музеев»: от 0+ до 18+
15.05.20 10:05
Для вас поет Николай Игнатьев
14.05.20 14:35
Челябинский театр оперы и балета после карантина порадует зрителей красотой и удобством посадочных мест
14.05.20 14:09
В афишу южноуральской "Ночи музеев" вошло более ста онлайн-событий
14.05.20 11:00
И снова для вас играет Элизбар
Культура
Сегодня, 10:24
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Валерий Ярушин
Среда обитания
Сегодня, 11:19
Краснокнижных обитателей нацпарка "Зигальга" попросили защитить от охотников
Новости
Сегодня, 11:51
Общество
Власти Челябинска больше не будут тратить деньги на хранение невостребованных киосков
Сегодня, 11:39
Происшествия
В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Сегодня, 11:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского из Челябинска за просьбу надеть маски
Сегодня, 10:44
Общество
Вывозить отходы из мусороприемных камер жилых домов южноуральцев ЦКС все-таки будет
Вчера, 16:31
Общество
Число выписанных в России за сутки вновь превысило число заболевших
Материалы рубрики
25.05.20 15:24
Культура
В Челябинске завершается ремонт фасада театра оперы и балета
18.05.20 15:32
Культура
Златоустовский "Омнибус" продолжает радовать и удивлять своих зрителей
15.05.20 15:16
Культура
Исторический музей в Челябинске зовет на «Ночь музеев»: от 0+ до 18+
14.05.20 14:35
Культура
Челябинский театр оперы и балета после карантина порадует зрителей красотой и удобством посадочных мест
14.05.20 14:09
Культура
В афишу южноуральской "Ночи музеев" вошло более ста онлайн-событий
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика