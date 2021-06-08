В Челябинске на музыкальном марафоне выступит группа «Ананасов и Ко»

В Челябинске в День России – 12 июня – на пешеходной части улицы Кирова пройдет музыкальный марафон, в котором примут участие более 30 артистов и коллективов Южного Урала. О программе концерта сегодня, восьмого июня, на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказал лидер группы «Ананасов и Ко» и продюсер мероприятия Гарри Ананасов.

«Все друг по другу соскучились. Период был непростой. Когда появилась возможность организация фестивалей, я незамедлительно выступил с инициативой, - сказал Гарри Ананасов. - Мою инициативу поддержали и администрация города, и администрация Кировки, и общественное движение. Программа начнется в 14 часов. Марафон откроют детские коллективы – наши юные звездочки. Дальше эстафетную палочку возьмут артисты оригинальных жанров, эстрады. Ближе к вечеру рок-музыканты зайдут на подиум».

По словам продюсера, марафон – это отличная возможность для творческой молодежи. Для того, чтобы проявить себя.

«Талантам надо помогать реализовываться, - добавил Гарри Анансов. - Чтобы молодой человек поверил в себя, что он кому-то нужен. А концерты такой посыл дают, что после него вырастают крылья. Мы должны помогать музыкантам».

С ним согласился партнер и эксперт общественной палаты Челябинской области Илья Филонин.

«Гарри, как вдохновитель, предложил такую возможность – реализоваться коллективам. Проявить свои таланты. Это их вдохновит и даст уверенность в себе. Они в дальнейшем вырастут и проявят себя в других творческих начинаниях. Это отличная возможность для молодежи», - отметил Филонин.

Хедлайнерами концерта выступит группа «Ананасов и Ко» и Театр Огня и Света «Пандорум» «Т.Э.Т.& Со» (Екатеринбург). По словам организаторов, челябинцы получат заряд позитива, бодрости, а также призы.

Марафон начнется в 14 часов. Завершить его планируют к 22.00.