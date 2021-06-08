08.06.2021
Полицейские Челябинска нашли все «закладки» крупного наркосбытчика из Пласта
08.06.2021
Убийцу 17-летнего подростка из Челябинска, место гибели которого осквернили активисты АУЕ, отправили в колонию
08.06.2021
В Челябинске на музыкальном марафоне выступит группа «Ананасов и Ко»
08.06.2021
На трассе Челябинск-Курган закрыли движение из-за обрушившегося надземного перехода
08.06.2021
За первую неделю каникул выросла заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников
08.06.2021
В Челябинске горящий пух повредил два автомобиля
В Челябинске на музыкальном марафоне выступит группа «Ананасов и Ко»
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021